Tropas russas avançam sobre Kiev e migração se intenfica na região de fronteira

No terceiro dia de conflito na Ucrânia, o destaque é o avanço das tropas militares russas ao centro de Kiev, capital ucraniana. Barulho de explosões foi ouvido durante a madrugada. Um míssel atingiu um prédio residencial de mais de 20 andares, mas segundo autoridades ucranianas não houve registro de pessoas feridas. Fortes explosões foram sentidas a oeste e sul de Kiev.

O presidente Volodymyr Zalensky tem ressaltado as ações de defesa da Ucrânia contra o poderio russo. Tanques e aeronaves do exército da Rússia teriam sido destruídos nesta madrugada. Por outro lado, o Ministério de Defesa da Rússia afirmou que alvos relacionados à infraestrutura militar ucraniana foram atingidos, assim como a cidade de Melitopol teria sido dominada pelos militares russos.

Com o avanço das tropas russas em Kiev e demais regiões da Ucrânia, a migração começa a se intensificar em direção de países como Polônia, Eslováquia, Romênia e Hungria. Segundo a ONU, mais de 120 mil ucranianos fugiram do país nas últimas 48 horas. A expectativa é que até 4 milhões de pessoas cruzem as fronteiras enquanto a crise na Ucrânia for mantida.

Enquanto os militares dos dois países atuam, os governos ucraniano e russo se manifestam sobre o conflito e a postura adotada. Enquanto a Rússia não esboça a suspensão da escalada dos ataques, as autoridades ucranianas ventilam a possibilidade de negociar um cessar-fogo.