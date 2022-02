Jovem Pan e emissora de TV exibem cenas de videogame ao citar invasão na Ucrânia

A Jovem Pan e uma emissora de televisão usaram imagens que mostram um avião sendo abatido por mísseis, como se fosse um registro da invasão russa à Ucrânia. No entanto, as imagens pertecem ao video game "Arma 3". Jogadores do game perceberam a confusão, o que acabou virando piada nas redes sociais. As informações são do Splash Uol.

Parece que a Record também caiu na Fake News do vídeo de Arma 3 que foi divulgado como combate na Ucrânia. pic.twitter.com/EzvSa8y38w — Arthur Tayt-Sohn (@arthurtaytsohn) February 24, 2022

Na Jovem Pan, as imagens foram exibidas enquanto comentaristas, incluindo o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, falavam sobre a situação entre os dois paises. Já a emissora de televisão exibiu o vídeo durante um programa jornalístico.

Não é a primeira vez que acontece esse tipo de erro na emissora. Alguns internautas relembraram que outras imagens com gráficos realistas já causaram confusão no veículo. Cenas do jogo "Forza Motorsport 6" também já foram usadas anteriormente como se fossem de uma prova para motorista do presidente dos Estados Unidos.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Ana Carolina Matos, editora web de OLiberal.com)