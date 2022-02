Após cobrança sobre posicionamento, secretário de Estado dos EUA telefona a chanceler brasileiro

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, telefonou para o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, na manhã desta sexta-feira, 25. Eles conversaram sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, após o chefe da diplomacia americana em Brasília, Douglas Koneff, ter cobrado uma posição firme do governo brasileiro acerca do conflito. As informações são da Agência Estado.

Itamaraty afirmou que os dois "discutiram o que é possível fazer para encerrar as operações militares em curso, restaurar a paz e impedir que a população civil continue a sofrer as consequências do conflito".

VEJA MAIS

A conversa entre os diplomatas aconteceu depois de, na quinta-feira (24), a embaixada americana ter cobrado do governo brasileiro uma condenação os ataques e assumisse postura mais crítica sobre a ação militar desencadeada pelo presidente russo, Vladimir Putin.

O presidente Jair Bolsonaro, que havia, na semana anterior, visitado Vladimir Putin na Rússia, tem evitado criticar diretamente o presidente russo e tem se limitado a dar suporte a brasileiros que vivem na Ucrânia.

"Qualquer declaração que condene as ações russas, como violações do direito internacional e da carta das Nações Unidas, ajuda e é bem-vinda. Um pedido de desescalada das hostilidades ao povo ucraniano e de retirada das tropas é um passo importantes para todos os países", disse o atual chefe da diplomacia americana em Brasília, Douglas Koneff. "O Brasil é um País importante, tem assento no Conselho de Segurança. A voz do Brasil importa".