Mais de 5.550 pessoas foram retiradas das cidades na linha de frente do enfrentamento entre russos e ucranianos, disse a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, em um vídeo. Eles puderam escapar por nove corredores humanitários. Pelo menos 3.950 foram retirados de vilas e cidades da região de Kiev. As informações são do G1.