Rússia x Ucrânia: Preço da gasolina e alimentos irão aumentar devido o conflito; entenda

Apesar de não estar diretamente envolvido no conflito entre Rússia e Ucrânia, o Brasil, assim como muitos outros países, será fortemente afetado pelo embate. A economia brasileira é uma das principais áreas que sofrerá impactos, devido às associações e vínculos com outras nações ligadas aos dois países envolvidos nesta guerra. A paralisação no abastecimento de produtos do mercado internacional preocupa e trará prejuízos ao bolso da população, principalmente no que diz respeito ao petróleo e à alimentação.

O economista Nélio Bordalo Filho explica como o conflito entre Rússia e Ucrânia afeta o preço e causa o aumento da gasolina e alimentos industrializados. Confira:

Como o conflito entre Rússia e Ucrânia afeta economicamente o Brasil?

O conflito de Rússia e Ucrânia afeta a economia brasileira através do aumento de preços de produtos no mercado internacional, que o Brasil faz a importação. Isso irá refletir na elevação de preços no mercado interno. O principal impacto na economia brasileira é a alta do preço do petróleo, que ultrapassou os US$ 100 (cerca de R$ 515) pela primeira vez em mais de sete anos, após o início da guerra. A Rússia é um dos grandes produtores de petróleo, e o conflito afeta diretamente o preço do petróleo na economia mundial.

Em relação a alimentos, o Brasil importa da Argentina, em torno de 80% do trigo. E esses preços são cotados internacionalmente, portanto, o conflito irá gerar uma pressão inflacionária que resultará em valores mais elevados no mercado internacional. Certamente essa situação irá impactar em vários produtos alimentícios, além de aumento na cotação de várias commodities.

Como o conflito entre Rússia e Ucrânia afeta o valor do combustível?

O conflito entre Rússia e Ucrânia afeta o preço da gasolina a partir da possibilidade de redução da oferta de petróleo no mercado internacional. Com aumento de preços dessa commodity, a Petrobras vai pagar mais caro pelo barril de petróleo. Isso irá refletir no aumento de preços para os consumidores brasileiros, inclusive no preço do frete para transporte de alimentos e outros produtos para várias regiões do Brasil.

Como o conflito entre Rússia e Ucrânia afeta o valor dos alimentos industrializados?

Os alimentos industrializados poderão sofrer também reajustes de preços caso, no seu processamento, necessitem de produtos importados. O conflito entre Rússia e Ucrânia pode ainda impactar a capacidade do Brasil de importar fertilizantes e insumos agrícolas, que estão atualmente no topo da lista de produtos importados da Rússia. Isso irá prejudicar diretamente o agronegócio no Brasil, principalmente o setor agrícola, resultando em aumento de preços desses produtos para o mercado interno. Ou seja, o brasileiro irá pagar mais caro por esses produtos.

De quanto será o aumento no valor do combustível e dos alimentos?

Levando em consideração a situação econômica do Brasil atualmente, não há como prever o percentual de aumento nos combustíveis e nos alimentos. Mas, certamente, quanto mais tempo o conflito entre Ucrânia e Rússia se prolongar, os reajustes de preços do petróleo, produtos industrializados e commodities negociados no mercado internacional, serão cada dia mais elevados.

Quanto do salário mínimo será afetado pelo aumento dos alimentos e do combustível?

Ainda não há como prever esse impacto. Somente quando forem realizadas pesquisas específicas para verificar o prejuízo causado na economia brasileira.

O que será impactado pelo aumento do combustível e dos alimentos industrializados?

O aumento dos combustíveis impacta praticamente nos reajustes de preços em tudo o que o brasileiro compra, sejam itens de vestuário, alimentos e outros produtos do dia a dia. Isso ocorre em função do frete na logística de transporte e abastecimento dos vários estados do Brasil. Portanto, terá aumento na:

Cesta básica;

Alimentos industrializados;

Hortifrutis;

Carnes

Gasolina

Etanol;

Gás de cozinha

Passagens de ônibus e avião

Etc…

Após o conflito, quanto tempo levará até os preços do combustível e dos alimentos voltarem ao normal?

Isso irá depender da oferta e demanda de cada produto no mercado internacional. Podendo reduzir ou até mesmo permanecer com preços elevados por um longo período de tempo.

O conflito entre Rússia e Ucrânia irá gerar elevação da inflação e redução do ritmo de crescimento da economia brasileira, principalmente em decorrência do aumento do preço de petróleo no mercado internacional.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)