Militares ucranianos destroem pelo menos três helicópteros da Rússia em aeroporto

Pelo menos três helicópteros da Rússia que estavam estacionados no Aeroporto Internacional de Kherson, no sul da Ucrânia, foram destruídos na manhã desta terça-feira, 15, por militares ucranianos.



Segundo a TV americana CNN, o ataque foi registrado por imagens de satélite do Planet Labs, empresa de satélites sediada em San Francisco, nos Estados Unidos, e pela plataforma FIRMS (Fire Information for Resource Management System), sistema da NASA que monitora incêndios ativos ao redor do mundo, de tempo integral. Segundo dados da FIRMS, a ação teria acontecido às 13h42 (8h42, horário de Brasília). Não há informações sobre vítimas.



Nas fotos obtidas pelo satélite do Planet Labs é possível ver grandes colunas de fumaça preta e no mínimo três aeronaves em chamas. Outros veículos militares também foram atingidos pelo bombardeio ucraniano.



A cidade de Kherson foi a primeira área urbana a ser totalmente dominada pelas tropas russas, logo após o início do conflito.