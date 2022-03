Bombardeio a prédio residencial em Kiev deixa dois feridos, diz serviço de emergência

Um prédio residencial de 12 andares foi atingido na manhã desta quarta-feira, 16, no distrito de Shevchenkivsky, em Kiev, na Ucrânia. No bombardeio, duas pessoas teriam ficado feridas e 37 foram evacuadas do local. Outro prédio, situado nas adjacências, também foi afetado, segundo informou o jornal ucraniano The Kyiv Independent. As equipes de emergência disseram ter recebido a informação sobre o ataque às 6h16 (1h16 em Brasília). O incêndio foi controlado pouco mais de uma hora depois, às 7h45 (2h45 em Brasília).

Ainda de acordo com o jornal, moradores de várias cidades da Ucrânia acordaram nesta quarta-feira, 16, sob sons de alarmes de emergência, advertindo a população para que buscasse abrigos seguros.

Os alertas de ataques aéreos foram disparados na capital Kiev, em Cherkasy, Dnipro, Lviv, Ivano-Frankivsk, Odesa, Vinnytsia, Kirovohrad, Khmelnytskyi, Izyum, Kremenchuk, Bila Tserkva, Nikopol, Mykolaiv, Izmail, Poltava e na área de Kryve Ozero. Equipes jornalísticas da TV americana CNN relataram ter ouvido explosões também nos arredores de Kiev, capital ucraniana.