Ex-miss Ucrânia posa com armas e convoca civis para impedir avanço das tropas russas

A Miss Ucrânia de 2015, Anastasiia Lenna, decidiu se afastar do seu trabalho como relações públicas e embarcar no conflito armado para impedir o avanço das tropas russas no país. As informações são do UOL.

“Não sou militar. Sou só uma mulher, humana. Nasci e moro em Kiev. A Ucrânia é meu país. Nós ucranianos não temos culpa de nada. Estamos na nossa terra! Vamos vencer!”, declarou Anastasiia posando com armas em uma publicação no Instagram.

A Miss explicou que é praticante de airsoft, esporte de ação que simula situações de combate com armas, há alguns anos e está disposta a defender seu país da ameaça da Rússia. "Eu não quero fazer propaganda. Só mostrar que as mulheres ucranianas são fortes, confiantes e poderosas", disse Anastasiia, que ainda pediu aos seguidores que espalhassem mensagens contra as agressões da Rússia. "Todos que cruzarem as fronteiras da Ucrânia com a intenção de invadir nosso país serão mortos", avisou.