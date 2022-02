Edifício residencial é atingido por míssil em Kiev, na Ucrânia; vídeo

Um edifício residencial em Kiev, na Ucrânia, foi atingido por um míssil na manhã deste sábado (26). O míssil atingiu o prédio entre o 18.º e o 21.º andar. O caso foi registrado por câmeras de segurança da localidade, que flagraram o momento em que a edificação foi atingida em cheio, provocando um enorme clarão e uma imensa quantidade de poeira. Segundo o serviço do Estado ucraniano, a evacuação do local estava "em curso". As informações são do veículo português Sic Notícias e do G1 Nacional.

Não houve vítimas, segundo um assessor do Ministério do Interior, Anton Herashchenko. Ele afirmou que esse é um exemplo de que os russos têm atacado infraestrutura civil, como esse prédio residencial. De acordo com o assessor, cerca de 40 outros prédios como esse foram atingidos.

Um pouco antes, a Rússia havia anunciado ter disparado mísseis de cruzeiro, no terceiro dia da invasão ao país. Na quinta-feira (24), os russos lançaram uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades. Pelo menos mais de 120 pessoas morreram, incluindo civis e há centenas de feridos.

Segundo estimativa da ONU, 100 mil pessoas foram deslocadas no primeiro dia de combates.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e 'desnazificar'" o vizinho ucraniano. Segundo o Kremlin, a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo dos "resultados" e "relevância".