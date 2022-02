Porta-voz diz que Ucrânia está disposta a negociar cessar-fogo

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Ucrânia propôs um encontro em Varsóvia, na Polônia, para negociar com a Rússia sobre o conflito entre os países. Porém, os ucranianos teriam pedido uma "pausa" e, depois, abandonado o contato. As informações são da CNN.

Antes, a Rússia havia proposto o envio de representantes para negociar em Minsk, na Bielorrússia.

O porta-voz do Kremlin afirmou que essa pausa foi acompanhada pela suposta implantação de múltiplos sistemas de lançamento de foguetes em áreas residenciais, inclusive em Kiev, por "elementos nacionalistas", algo que Peskov disse que a Rússia considera "extremamente perigoso".

Sem apresentar evidências, a Rússia alega que os Estados Unidos instruíram líderes militares ucranianos a colocar sistemas de artilharia de foguetes em áreas residenciais contra os próprios moradores.