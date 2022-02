Kiev: capital da Ucrânia volta a registrar explosões; assista

A capital da Ucrânia, Kiev, voltou a registrar explosões, na noite desta sexta-feira (25), no Brasil, madrugada no sábado (26) ,na Ucrânia. Mais cedo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já indicava o ataque. Zelensky classificou o momento como dia ‘muito difícil’ e informou que os militares ucranianos fariam o possível para resistir. Esse é o segundo dia de invasão no território ucraniano.

Não há detalhes do ponto exato do ataque. De acordo com agências internacionais de notícias, foram registrados trocas de tiros e bobas no noroeste de Kiev, onde há uma base militar na área e no sul e oeste da região. Pelas redes sociais, há registros de várias explosões.