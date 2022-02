Time de Putin, Zenit demite jogador ucraniano após publicação de crítica à Rússia

O clube russo Zenit, da cidade de São Petersburgo, demitiu o jogador ucraniano Yaroslav Rakitskyy após ele ter compartilhado em seu Instagram uma publicação criticando a Rússia. O Zenit tem como sócio majoritário a Gazprom, empresa estatal de energia com parte das ações privatizadas. Além disso, a equipe tem como torcedor o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Com informações do Uol.

Depois de o exército russo ter iniciado a invasão na Ucrânia, na madrugada de ontem (25), Rakitskyy publicou uma foto da bandeira ucraniana no Instagram e escreveu "Sou ucraniano!", com as hashtags 'Paz na Ucrânia' e 'Pare a Guerra'.

Rakitskyy era titular desde que chegou ao Zenit, vindo do ucraniano Shakhtar Donetsk, em 2019. No entanto, na partida desta quinta-feira (24), contra o Bétis, em Sevilha, pela Liga Europa, ele foi deixado no banco. Antes do conflito, o zagueiro havia sido titular em todos os sete jogos do torneio europeu na temporada.