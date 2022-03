Jornalista americano é morto a tiros enquanto dirigia com civil a noroeste de Kiev

Um jornalista americano foi morto e outro ferido a tiros neste domingo (13) em Irpin, no extremo noroeste de Kiev. Nessa área estão se desenrolando intensas batalhas pelo domínio da região. Forças ucranianas tentam defender a cidade invadida pela Rússia. As informações são da AFP.

Os dois jornalistas foram atingidos enquanto dirigiam com um civil ucraniano, também ferido, disse à AFP Danylo Shapovalov, médico envolvido com as forças ucranianas que cuidaram das vítimas.

As autoridades ucranianas acusaram as forças russas de atirar nos jornalistas, mas ainda não se sabe a origem dos tiros.

Jornalistas da AFP que estavam na área neste domingo ouviram disparos de artilharia e armas leves.

Um jornalista da AFP viu o corpo da vítima, que carregava seus documentos de identidade, incluindo um credenciamento do New York Times.