Rússia e Ucrânia dão sinais de avanço nas negociações

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky disse durante entrevista coletiva neste sábado, 12, que a Rússia adotou uma "abordagem diferente" da que vinha apresentando nas últimas tentativas de negociações para pôr fim ao conflito que já dura 18 dias.



De acordo com o presidente ucraniano, a Rússia já não se limita a "dar ultimatos" com exigências. O líder ucranino afirmou ainda que se sentia "feliz de receber um sinal da Rússia". O presidente russo Vladimir Putin também comentou ter havido "passos positivos" nas últimas negociações entre os dois países.



Também neste sábado, o porta-voz do Kremlin (Rússia), Dmitri Peskov, destacou que as conversas entre as delegações russa e ucraniana "continuam" por videoconferência, mas não deu mais detalhes sobre o andamento dos acordos pela paz, conforme informou a Agence France-Presse.



Já o primeiro-ministro ucraniano Denys Chymgal frisou que será preciso reestruturar a economia do país para enfrentar a nova realidade e pediu àqueles que estão em áreas onde não há combate ativo para voltarem ao trabalho.