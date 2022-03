Presidente da Ucrânia diz que país perdeu 1.300 soldados desde o início da guerra contra a Rússia

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky disse, neste sábado, 12, que aproximadamente 1.300 soldados ucranianos morreram desde o início do conflito com a Rússia, em 24 de fevereiro deste ano. Ainda segundo ele, o exército russo perdeu cerca de 12 mil militares. Zelensky, no entanto, não entrou em detalhes sobre a fonte desses dados, conforme informou a Agence France-Presse.

Em março, as tropas russas - que mobilizaram cerca de 150 mil soldados - afirmaram ter perdido 500 militares. Esse número não foi atualizado pela Rússia desde então.

Acusações

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou as forças ucranianas de "violações flagrantes" do direito humanitário, como "assassinatos extrajudiciais de opositores", "tomada de reféns por parte de civis" e seu "uso como escudos humanos". As acusações foram feitas durante uma conversa com o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chefe de governo alemão, Olaf Scholz. Na ocasião, Putin pediu aos dois líderes europeus para pressionarem Kiev, capital da Ucrânia, para que dê um fim aos atos. Ainda na conversa, a presidência francesa afirmou que estas acusações de Putin eram mentirosas.