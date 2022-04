Rússia acusa Ucrânia de bombardear depósito de combustíveis; negociações serão retomadas nesta sexta

O governador de Belgorod, na Rússia, Vyacheslav Gladkov, acusa a Ucrânia de bombardear um depósito de combustível localizado na cidade, que fica a cerca de 40 quilómetros da fronteira entre os dois países. O ataque teria sido feito por helicópteros, sendo a primeira vez que as forças ucranianas cruzaram a fronteira para fazer uma ação aérea na Rússia. As informações são Sic Notícias e Notícias ao Minuto.

De acordo com o governador local, a aeronave cruzou a fronteira em baixa altitude e o incêndio provocado pelo ataque feriu dois trabalhadores.

Nesta sexta-feira (1º), Rússia e a Ucrânia voltam às negociações por um acordo de paz. As conversas serão por vídeoconferência.

Enquanto isso, de acordo com o Ministério da Defesa britânico, a Rússia está mobilizando tropas da Geórgia para a Ucrânia.

Entre 1.200 a 2 mil militares deverão ser integrados em três batalhões.

Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, também acusa o exército russo de se prepara para atacar várias cidades, principalmente na região do Donbass.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, está a caminho de Kiev, nesta que é a primeira visita de uma alta autoridade europeia à capital ucraniana desde o início do conflito com a Rússia.