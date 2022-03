Guerra: após promessas de diminuição do conflito, bombardeios continuam entre Rússia e Ucrânia

Depois de possíveis sinais de avanços nas negociações, Rússia e Ucrânia continuaram os ataques nesta quarta-feira, 30. A guerra entre as tropas russas e ucranianas caminha para o 40º dia. De um lado, a Rússia afirmou que não vê nada de "promissor" nas negociações de paz com a Ucrânia. Do outro, a Ucrânia acusa as tropas russas de bombardear a cidade de Chernihiv e um centro da Cruz Vermelha em Mariupol, mesmo depois das promessas de diminuição dos ataques.



"Os ocupantes bombardearam deliberadamente um prédio do CICV (Comitê Internacional da Cruz Vermelha) em Mariupol", acusou Liudmila Denisova, chefe de direitos humanos do Parlamento ucraniano, sem apresentar dados sobre possíveis vítimas.



No norte, Chernihiv foi "bombardeada durante a noite", afirmou o governador regional, Viacheslav Chaus.



O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, disse que "no momento, não podemos informar nada muito promissor ou um avanço. Há muito trabalho por fazer".



Na última terça-feira, 29, o vice-ministro da Defesa russo Alexander Fomin havia dito que, após essas negociações, a Rússia decidiu "reduzir radicalmente sua atividade militar em torno de Kiev e Chernihiv".

Leia mais: