Termina reunião entre representantes da Ucrânia e da Rússia; veja os avanços nas negociações

Após quatro horas de debates, terminou mais uma rodada de negociações entre representantes da Rússia e Ucrânia, na busca por um acordo de paz entre as duas nações. Um documento comum com as conclusões do encontro ainda será divulgado nesta terça-feira (29), mas alguns avanços nas conversas por um cessar-fogo foram antecipados. As informações são do G1 Mundo.

VEJA MAIS

De acordo com o vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, as tropas russas vão recuar e reduzir ataques em Kiev e Chernihiv, no norte do país. "No sentido de fortalecer a confiança mútua e criar condições necessárias para negociações futuras e alcançar o objetivo final de assinar um acordo, tomamos a decisão de reduzir radicalmente e por uma ampla margem as atividades militares nas direções de Kiev e Chernihiv", afirmou.

A Ucrânia, por sua vez, propôs adotar a neutralidade, segundo informaram membros da delegação na saída da reunião. Nessa condição, o país não pode fazer parte de alianças militares, como a Otan, nem hospedar bases militares em seu território. Em troca, o governo ucraniano pediu garantias de segurança.

As propostas também incluiriam um período de consulta de 15 anos sobre o status da Crimeia anexada e poderiam entrar em vigor apenas no caso de um cessar-fogo completo.

O encontro entre os dois países foi realizado em Istambul, na Turquia. As delegações foram recebidas pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que pediu o fim imediato da guerra.