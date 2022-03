Rússia x Ucrânia: guerra estimula nova 'corrida armamentista'

Capazes de viajar mais de cino vezes a velocidade do som, as armas hipersônicas estão sendo chamadas de 'revolucionárias', consideradas as armas da próxima geração. O míssil hipersônico tem sido utilizado pela Rússia na guerra contra a Ucrânia, que já dura 35 dias, mas outros países com capacidade bélica também fabricam e apostam no armamento. Estados Unidos, Rússia, China e Coreia do Norte também estão na nova disputa armamentista.

Os mísseis viajam a 6 mil quilômetros por hora, sendo capazes, ainda, de realizar manobras no trajeto. Além da velocidade, o míssil hipersônico possui outra característica inovadora. Ele não emite nenhum tipo de ruído, sendo, portanto, impossível detectá-lo ou deter um ataque.

Saiba mais: