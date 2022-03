Roman Abramovich e negociadores de paz da Ucrânia apresentam sintomas de envenenamento, diz jornal

O oligarca russo Roman Abramovich desenvolveu sintomas de um possível envenenamento após uma reunião em Kiev, capital da Ucrânia, no início de março, de acordo com o Wall Street Journal. Dois negociadores de paz ucranianos tiveram o mesmo problema, que inclui olhos vermelhos, lacrimejamento constante e doloroso, além de descamação da pele do rosto e das mãos, segundo as fontes ouvidas. As informações foram divulgadas pela SIC Notícias e G1 Mundo.

VEJA MAIS

Pessoas próximas ao caso responsabilizam Moscou pela suposta tentativa de envenenamento, por acreditarem que o Kremlin estariam tentando sabotar as negociações.

Abramovich e os dois negociadores já melhoraram. Já o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que esteve reunido com o ex-proprietário do Chelsea, não foi afetado.

O empresário russo está entre os bilionários do País sancionados como parte dos esforços do Ocidente para isolar o presidente russo, Vladimir Putin, pela invasão da Ucrânia. Ele nega, porém, ter laços próximos com Vladimir Putin, presidente da Rússia.