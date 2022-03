Rússia x Ucrânia: espionagem britânica diz que soldados de Putin estão se recusando a cumprir ordens

A agência de espionagem britânica Government Communications Headquarters (GCHQ) disse nesta quarta-feira, 30, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria avaliado mal a situação na Ucrânia e afirmou que alguns soldados russos estão se recusando a cumprir ordens.



"Cada vez mais parece que Putin julgou mal a situação. Está claro que ele julgou mal a resistência do povo ucraniano”, disse Sir Jeremy Fleming, diretor do GCHQ do Reino Unido.



Ele também considerou que Putin superestimou as habilidades dos militares russos para garantir uma vitória rápida sobre a Ucrânia. “Vimos soldados russos — com falta de armas e moral abalada — se recusando a cumprir ordens, sabotando seu próprio equipamento e até derrubando acidentalmente sua própria aeronave”, disse ele, sem especificar quando ou onde isso ocorreu.

