Ucrânia está disposta a aceitar duas exigências da Rússia para encerrar a guerra; saiba quais são

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu que a Ucrânia pode considerar atender duas exigências da Rússia para encerrar a guerra, que já dura quase 40 dias, mas que os dois termos precisam de emendas constitucionais ou referendo, duas alternativas proibidas em tempos de guerra.



Das exigências feitas pela Rússia, Zelensky disse que a Ucrânia pode renunciar à intenção de entrar para a Otan e também aceitaria adotar a neutralidade.



Abrir mão da Otan

No dia 15 de março deste ano, Zelensky já havia dito que reconhecia que a "Ucrânia não vai poder aderir à Otan". O presidente afirmou que durante anos seu país ouviu que as portas estavam abertas, mas também que não poderiam entrar na organização.

Para parte da população da Ucrânia, abrir mão de entrar para a Otan, no entanto, tem sido considerada uma concessão inaceitável.



Neutralidade

Outra demanda central exigida pela Rússia durante as negociações é a neutralidade da Ucrânia. A questão está sendo estudada 'profundamente' pelo presidente ucraniano, segundo afirmou no último domingo, 27.

O governante declarou que está "disposto a aceitar" uma cláusula de negociação sobre "garantias de segurança e neutralidade.

