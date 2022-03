Zelensky: Integridade territorial e proteção são as prioridades nas negociações com a Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse em vídeo publicado nas redes sociais que suas prioridades nas negociações com a Rússia, para um possível cessar-fogo, "são absolutamente claras": fim da guerra, garantias de segurança, soberania, restauração da integridade territorial, "garantias reais" e "proteção real" para o país. As informações são do G1 Mundo.

