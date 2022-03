Presidente Zelensky, da Ucrânia, pede mais auxílio militar ao Congresso dos EUA

Em pronunciamento aos legisladores dos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu para que os americanos aumentem a doação de equipamentos militares para que os ucranianos se defendam dos russos. Ele também voltou a pedir a criação de uma zona de exclusão aérea no seu país. "A Rússia tornou os céus da Ucrânia em uma fonte de morte para milhares de pessoas", declarou. As informações são do G1 Mundo.

O Ocidente já havia sinalizado que não poderia determinar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. Reconhecendo que o pedido não será atendido, Zelensky pediu então que enviem mais aviões.

Ele também defendeu a criação de uma nova aliança de países, afirmando que as instituições que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial já não são suficientes, e é preciso novas ferramentas.

Por fim, afirmou que gostaria de ver mais sanções para a Rússia, como a saída de todos as empresas americanas que fazem negócios com os russos.