Novas explosões são ouvidas em Kiev, na Ucrânia

Equipes de reportagens que estão na Ucrânia relataram ter ouvido fortes explosões nas proximidades de Kiev, capital ucraniana, nas primeiras horas da manhã de sábado, horário local). A cidade está sendo cercada há dias pelas tropas russas.



Sirenes também foram acionadas. A jornalista Clarissa Ward, correspondente internacional da TV americana CNN, descreveu o barulho como "uma saraivada ininterrupta, de apenas fortes estrondos à distância".



Ainda não há confirmação de que as explosões tenham sido causadas por ataques russos ou ucranianos. As informações são do UOL.



Na última quinta-feira, 10, imagens de satélite já haviam registrado a chegada do comboio militar russo, com 64 km de extensão, distante poucas centenas de metros de Kiev. O comboio estava se dispersando para se reorganizar e cercar a região.