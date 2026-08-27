Baunilha Amazônica ganha linha de beleza no Rock in Rio 2026

A Baunilha Amazônica será usada em uma nova linha de produtos de beleza que será apresentada ao público durante o Rock in Rio Brasil 2026. O lançamento reúne cinco produtos para cuidados com a pele e perfumação, entre eles hidratante corporal, óleo e fragrância.

A novidade faz parte da linha Natura Ekos e tem como base a Baunilha Amazônica, apresentada pela empresa como um bioativo da floresta. A proposta combina a fragrância inspirada nas sementes maduras do ingrediente com fórmulas voltadas aos cuidados corporais.

O lançamento ocorre em meio à maior presença da baunilha no mercado de beleza e perfumaria. Dados da consultoria Deep Market Insights citados pela Natura apontam que o mercado global de fragrâncias de baunilha movimentou entre US$ 2,5 bilhões e US$ 3,5 bilhões em 2024.

Quais são os produtos de Baunilha Amazônica?

A linha Baunilha Amazônica é formada por cinco produtos, que incluem opções para hidratação, banho e perfumação. São eles:

creme hidratante corporal;

creme para as mãos;

óleo corporal;

sabonete em barra;

Frescor.

Segundo a Natura, o hidratante corporal tem ação contra o ressecamento e oferece hidratação profunda por até 72 horas. Já o creme para as mãos teria hidratação por 48 horas, além de ação de fortalecimento das unhas.

O óleo corporal é voltado à hidratação da pele, enquanto o Frescor tem duração informada de 14 horas. A fragrância é marcada por notas doces e amendoadas da Baunilha Amazônica, conforme a descrição da empresa.

“A beleza está em constante transformação, e acompanhar esses movimentos é também entender os novos desejos e formas de se relacionar com o autocuidado. A baunilha é um exemplo de tendência que ganhou força e despertou diferentes possibilidades de experimentação. Na Natura, olhamos para esse movimento a partir da nossa própria identidade: encontramos na Baunilha Amazônica um bioativo que nos permite trazer uma nova interpretação para esse ingrediente, conectando a potência da nossa biodiversidade a uma experiência contemporânea, sensorial e desejável”, afirma Liliane Franco, diretora global de Cuidados Pessoais e Beleza da Natura.

Baunilha Amazônica será apresentada no Rock in Rio

Durante o Rock in Rio Brasil 2026, a linha estará entre os produtos apresentados pela Natura no festival. O público terá acesso a um espaço de experimentação para conhecer a novidade e diferentes formas de uso dos produtos.

A presença no festival integra o lançamento da linha e a estratégia da empresa de associar produtos desenvolvidos com ingredientes da biodiversidade brasileira às tendências do mercado de beleza e perfumaria.