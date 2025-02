Tendências de moda para o carnaval 2025: sustentabilidade, cores chamativas e muito estilo na folia

No próximo fim de semana, começa o Carnaval 2025. No Pará e em alguns estados, o período da folia inicia-se no começo do ano com o pré-Carnaval. Por conta da intensidade de festas, eventos, blocos, bailes e micaretas, o folião precisa estar sempre atento às tendências da moda, que se renovam anualmente, trazendo sempre novidades.

Para a temporada de 2025, o período carnavalesco chega acompanhado de muito brilho, cores vibrantes e acessórios que dão vida ao look. Além disso, roupas chamativas e repletas de detalhes transformam qualquer peça "sem graça" em algo estiloso e autêntico. A pedida sempre é: combinar ousadia e conforto.

A professora de moda e estilista Alcimara Braga destaca as principais apostas para os looks carnavalescos deste ano. “As cores neon, como verde-limão e rosa-choque, estão em alta, assim como estampas tropicais e geométricas”, afirma a especialista. Para garantir conforto sem perder o estilo, os tecidos leves e respiráveis, como algodão orgânico e linho, serão os mais indicados, recomenda a professora, que acrescenta que este ano a tendência são tons chamativos e estampas ousadas.

Além disso, o uso de biojóias, como colares de sementes ou escamas e braceletes sustentáveis, promete ser uma forte tendência, especialmente com a chegada da COP 30 em Belém. “Recomendo as peças do coletivo Manos e Manas Marajoaras, que trabalha com sementes de açaí, e as criações da designer Rejane Amaral, que produz joias sustentáveis inspiradas em insetos amazônicos”, indica Alcimara.

Tendências de moda para o carnaval 2025 (Fotos: Divulgação)

Com a crescente preocupação ambiental, muitos foliões estão buscando opções sustentáveis para seus looks. O uso de materiais reciclados e orgânicos é uma dessas opções. “Customizar peças antigas é uma ótima alternativa. Você pode transformar roupas velhas com upcycling e usar materiais alternativos, como papelão, juta, barbantes e palha”, sugere. Além disso, é importante incentivar a moda circular, eliminando o conceito de peças "fabricadas, consumidas e descartadas". A professora também destaca a importância disso e explica que uma das opções é adquirir peças em brechós e na Casa Circular. “A Feira da Praça da República é um excelente lugar para encontrar acessórios feitos com materiais sustentáveis”, acrescenta.

Para quem tem criatividade e mais tempo livre, a produção própria da fantasia é uma opção. Alcimara recomenda escolher um tema e reaproveitar materiais já disponíveis. “Camisas personalizadas com pinturas e frases criativas fazem sucesso. Algumas ideias incluem: ‘Se me achar, me devolva pro bloco!’ e ‘Açaí na tigela, folia na passarela!’”, sugere.

Os adereços de cabeça também são destaque, com flores, penas artificiais e plumas de papel. A professora enfatiza a importância de evitar penas de animais, sugerindo alternativas como tecidos leves que imitam o efeito das plumas.

Por falar em adereços, uma das grandes tendências deste ano são os headbands e body chains artesanais. Usando pedrarias, miçangas, brilhos, correntes e cristais, é possível ter uma peça única e exclusiva para compor o look carnavalesco.

Thaynara Souza, estudante de nutrição, trabalhou em diversos atendimentos, mas foi no período carnavalesco de 2024 que apostou na produção de acessórios de moda e criou a Brilhoca. “Tenho me realizado criativamente com a criação de bodychains e headchains, experimentando muito com pintura, modelagem em cerâmica e, eventualmente, com costura”, explica.

“Este ano, como eu estava experimentando criar peças com miçangas e adereços com brilho, com a chegada do carnaval, veio a ideia de também aplicar essa habilidade nas peças carnavalescas. De fato, a procura por bodychains tem sido bastante frequente. Imagino que as pessoas estejam vendo famosos usando e querendo ter o seu, como esse headchain que a blogueira Lollie Coelho está usando na foto, que teve a referência de uma famosa que usou. Acho que os bodychains vão ser um destaque neste carnaval. Mas as possibilidades vão muito além de replicar algo que algum famoso usou. Normalmente, as pessoas chegam com ideias de cores ou temas e me perguntam se eu saberia fazer. Eu ofereço algumas referências e, juntos, alinhamos como a peça pode ser. Depois disso, algumas vezes preciso ir atrás do material (quando não tenho) para então produzir”, conta a artesã.

Se o folião quiser usar a sua criatividade e produzir seus acessórios, Thaynara diz que elementos não podem faltar: “Gosto de bodychains carnavalescos com muito brilho e cores que se destacam, seja por boas combinações ou por contrastes ousados. Mas às vezes, as peças mais bonitas podem ser também as mais caras e pesadas, o que pode tornar a peça frágil ou desconfortável. Considero importante que a peça seja resistente para aguentar a agitação do carnaval e confortável, para que possa ser usada por muitas horas. O principal é que quem use se sinta bem, linda e confiante. E, dependendo da peça, ela pode ser usada para outras ocasiões, expandindo para todos os estilos possíveis. Meu papel na Brilhoca é equilibrar os desejos das minhas clientes com os melhores materiais para produzir peças que ofereçam isso”.