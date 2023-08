Pulseirismo: tendência das pulseiras de bolinhas e outros estilos continua em alta; veja como usar

Hoje em dia, é muito comum ver mulheres e homens usando pulseiras... Sejam elas em ouro, prata, folheadas, em couro, pedras, missangas, ou até mesmo em fios, as pulseiras têm tomado conta dos braços e também das cabeça das pessoas. Há quem nunca tenha usado mas se arrisca pela moda. Tem também os que já gostavam e aproveitam para usar e diversificar ainda mais. Mas você sabe como usar? O que está em alta? O que é pulseirismo?

Pulseira de bolinhas: homens apostam na ideia para completar o look



Mesmo com algumas resistências, boa parte dos homens começou a aderir a moda das pulseiras de bolinhas. Em geral, elas são feitas em pedras naturais e cada uma traz uma propriedade curiosa e chamativa: força, vitalidade, proteção são algumas das características dessas pedras e que atraem os homens.

Existem vários tipos de pedras naturais e nas pulseiras elas têm ganhado espaço para ficar nos braços das pessoas e ajudar a compor muitos looks, sejam eles casuais e até mesmo os chiques. As pedras preferidas dos homens são: Olho de Tigre, Ônix (brilhoso ou fosco), Murano, Vulcânica, Hematita, Howlita Branca e Obsidianas.

Composição com pulseiras de couro e pedras naturais (ônix e hematita) é uma das preferidas dos homens

O ideial é juntar a pedra ao seu significado e ao que você deseja, com isso, se você tiver uma de cada podemos dizer que você está bem amparado (rsrs). A infinidade existente de tons e texturas ajuda, facilmente os meninos e meninas a compor um bom acessório, que ainda pode ser complementado com um relógio.

Confira algumas pedras mais utilizadas e seus significados



Olho de Tigre: estimula a vitalidade física e a circulação da energia e ajuda na manutenção e no equilíbrio dos polos energéticos;

Pedra vulcânica: afasta energia negativa e o baixo astral

Pedra Ônix: protege contra a negatividade e desenvolve o lado espiritual.

Pedra da Lua: equilibra as emoções, traz paz de espírito e amor.

Pirita: pedra da prosperidade e do sucesso

Ametista: auxilia no alívio do stress, fobias e depressão.

Citrino: prosperidade nos negócios.

Hematita: melhora a autoestima e aumenta o magnetismo pessoal.

Jaspe: poder de cura.

Quartzo rosa: pedra do amor.

Quartzo verde: pedra da saúde.

Sodalita: pedra do equilíbrio emocional.

Turmalina negra: pedra da proteção contra a negatividade.

O que significa pulseirismo?



Tendência de usar diversas pulseiras juntas, independente do material de cada uma. A ideia é deixar a imaginação fluir. Esse termo vem mesmo para traduzir alguém tem "mania de pulseiras". Vale lembrar que tem que ser ao menos duas, hein.

Como usar as pulseiras de bolinhas (pedras naturais)?



A escolha é livre, mas temos uma dica importante: pegue as pulseiras que você tem e faça combinações. Pedras com prata, pedras com outras pedras, couro + pedras... O importante é que não fique uma por cima da outra e que o mix, se combinado com prata e ouro, ganha ainda mais em elegância, se tornando perfeitas para todas as ocasiões. Uma dica é combinar aquelas mais delicadas com outras pulseiras de tamanho maior, e quanto mais, melhor fica!

Confira alguns famosos adeptos ao pulseirismo

Pulseiras viraram sinônimo de ganhos para empreendedora



Dafna Guila, que desde os 12 anos cria bijuterias e acessórios, há um pouco mais de um ano resolveu empreender com a moda do pulseirismo e das pulseiras de bolinhas. Ela explica que vender brincos e acessórios, de um modo geral, surgiu como uma forma de complementar sua renda, mas não descarta que isso, um dia, possa se tornar sua principal fonte de ganhos.

"As pulseiras em pedras naturais me conquistaram. Tanto por sua beleza, por seu brilho, quanto por seu significado. Para mim, tudo que une beleza, sofisticação e que faça sentido, ganha ainda mais em valor agregado. Imagine você, que está triste, se sente desprotegido, saber que um acessório além de te deixar mais bonito (a) pode ainda te proteger de algo ou que aquela pedra é a do seu signo? Não é muito bacana?, indaga.

Para ela, o objetivo principal é entregar aos seus clientes e amigos, peças únicas. "Hoje as pessoas buscam exclusividade, esperam ter algo que nenhuma outra tenha. E esse sentimento que busco atingir. Não se trata apenas da vaidade, se trata de ajudarmos alguém a se achar único e especial, a auxiliar no aumento da autoestima de quem usa essas pedras", complementa.