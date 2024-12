Mais lidas 2024: descubra as matérias mais acessadas de OLiberal.com

O ano de 2024 está acabando e resolvemos reunir as notícias mais lidas pelos nossos internautas. De janeiro a dezembro, veja quais foram as matérias que mais bombaram em oliberal.com.

Janeiro

Janeiro trouxe uma diversidade de histórias marcantes que capturaram a atenção dos leitores. Da chegada de uma gigante japonesa ao Norte do Brasil à superação de desafios ambientais em Ananindeua, o mês também destacou oportunidades de emprego, programas de apoio social e momentos curiosos na cultura paraense. Confira as mais lidas do mês!

1. Gigante japonesa inaugura sua primeira loja no norte do país, em Belém

A Daiso Japan inaugurou sua primeira loja no Norte, em Belém, no dia 26 de janeiro, marcando um momento histórico. A abertura em um shopping na Augusto Montenegro contou com cosplayers e celebrações culturais japonesas.

2. Condomínio inteiro fica submerso após chuva, em Ananindeua

Chuvas intensas na Grande Belém causaram o transbordamento de um canal em Ananindeua, inundando casas e um condomínio. Moradores registraram os estragos e exigiram medidas do poder público.

3. Seap abre PSS para contratar 89 servidores em 15 municípios do Pará

A Seap anunciou um Processo Seletivo para 89 vagas temporárias em 15 municípios do Pará, com salários de até R$ 5,8 mil.

4. Programa Recomeçar: veja quem tem direito a receber um salário mínimo no Pará

O Programa Recomeçar, regulamentado em janeiro, oferece um salário mínimo a famílias paraenses afetadas por desastres naturais, como enchentes e incêndios.

5. Homem pesca 'filhote' e chama atenção na Escadinha da Estação das Docas

Um pescador surpreendeu ao fisgar um peixe Piraíba, conhecido como “filhote”, na Escadinha da Estação das Docas, em Belém, atraindo curiosos.

Fevereiro

Fevereiro trouxe uma série de eventos culturais e sociais de destaque no Pará, com o Carnaval sendo o grande protagonista, principalmente o concurso Rainha das Rainhas. As matérias mais lidas do mês abordaram desde concursos de beleza e homenagens a personalidades locais, até a participação de figuras públicas em programas de entretenimento, refletindo a vibrante cultura paraense.

1. Rainha das Rainhas 2024: saiba quem são as quatro princesas do Carnaval paraense

As princesas do Rainha das Rainhas 2024 foram anunciadas, com Fernanda Costa, da Assembleia Paraense, coroada como Rainha do maior concurso de beleza do estado.

2. 'Este tipo de manifestação só se vê em Belém', diz Carlinhos de Jesus sobre Rainha das Rainhas

O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus destacou a singularidade e riqueza cultural do Carnaval de Belém, durante o Rainha das Rainhas.

3. Fafá de Belém se manifesta após apuração e agradece homenagem: 'Honra'

Após ser homenageada pela escola Império de Casa Verde, em São Paulo, Fafá de Belém expressou gratidão nas redes sociais, celebrando o sexto lugar da agremiação.

4. Rainha das Rainhas 2024: confira a fantasia da vencedora do concurso

Fernanda Costa impressionou os jurados do Rainha das Rainhas 2024 com sua fantasia “Lígia e o Mundiverso”, que simboliza poder e comunicação pelo olhar.

5. BBB 24: Entenda o passo de dança que fez Alane vencer o 'Rainha das Rainhas' no carnaval paraense

Alane Dias, do BBB 24, popularizou seu característico passo de dança, que também foi marcante em sua vitória no Rainha das Rainhas.

Março

Março foi um mês de novidades, oportunidades e movimentações no cenário paraense. Das falhas inesperadas em redes sociais à definição dos rumos do Parazão, a audiência de OLiberal.com se interessou também por vagas de emprego, iniciativas da Prefeitura e mudanças no futebol paraense.

1. Facebook e Instagram fora do ar? Usuários são desconectados das redes sociais

Usuários relataram dificuldades para acessar Facebook e Instagram em 5 de março, com deslogamentos automáticos e problemas de login nas plataformas.

2. Parazão 2024: confira como ficaram os confrontos das quartas de final e os times rebaixados

A rodada final do Parazão definiu as quartas de final e rebaixou Tapajós e Canaã para a Segundinha de 2025.

3. Pará tem 454 vagas em concursos com inscrições abertas; veja quais

Quatro concursos no Pará oferecem 454 vagas em diversas áreas, com remunerações que chegam a R$ 11.500, contemplando níveis fundamental a superior.

4. Prefeitura de Belém cadastra pessoas em busca de emprego por meio do Sine

A Prefeitura de Belém, através do Sine, está cadastrando interessados em vagas de emprego disponíveis no município, com suporte presencial e online.

5. De saída! Remo anuncia rescisão de contrato e volante deixa o clube

O volante Daniel teve seu contrato rescindido com o Remo, após quatro partidas disputadas na temporada de 2024.

Abril

Abril trouxe grandes acontecimentos ao Pará, com destaques que vão desde operações policiais a talentos musicais e disputas acirradas no cenário esportivo. Também foram abertas oportunidades de emprego e detalhados novos concursos públicos no estado.

1. Ilha de Mosqueiro: veja o local onde fugitivos de Mossoró desembarcaram no Pará

Dois presos que escaparam de Mossoró, RN, chegaram ao Pará via barco pesqueiro antes de serem capturados pela PRF em Marabá.

2. Cantora Yasmin Mendes brilha nos palcos seguindo o legado dos pais Joelma e Ximbinha

Filha de Joelma e Ximbinha, Yasmin Mendes, aos 19 anos, vem conquistando público e crítica com talento herdado dos pais e foco na composição musical.

3. TJD-PA decide não validar primeiro Re-Pa da final do Parazão, mas libera premiação da FPF

O TJD-PA suspendeu a homologação do primeiro Re-Pa da final do Parazão 2024, mas manteve a realização do jogo de volta e a premiação da competição.

4. Uepa abre 78 vagas de trabalho em 17 municípios do Pará; veja como se inscrever gratuitamente

A UEPA lançou um PSS com 78 vagas temporárias para funções de diferentes níveis em 17 cidades do Pará, abrangendo áreas variadas.

5. Concurso do TCE-PA tem especialidades das vagas definidas; confira

O TCE-PA divulgou detalhes de 126 vagas para Auditor de Controle Externo, com especialidades em áreas como Direito, Engenharia, Enfermagem e Tecnologia da Informação.

Maio

O quinto mês do ano foi marcado por eventos impactantes no Pará e no Brasil, desde oportunidades de qualificação e emprego até notícias do entretenimento e do meio ambiente. Entre os destaques, está a ameaça climática ao Marajó, um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo, além de novidades sobre concursos e a indústria cultural.

1. Ex-atriz da Globo é flagrada trabalhando em quiosque de shopping no Rio

A atriz Patrícia Werneck surpreendeu ao ser vista atendendo clientes em um quiosque de bebidas naturais no Rio de Janeiro.

2. Mineradora inscreve para 110 vagas em programa de formação no Pará

A Vale abriu inscrições para seu Programa de Formação Profissional, com 110 vagas no Pará, nos municípios de Parauapebas, Curionópolis e Canaã dos Carajás.

3. PSS da SESPA tem 175 vagas e salários que passam de R$ 5 mil

A SESPA lançou um PSS para 175 vagas temporárias em saúde e administração, com remunerações superiores a R$ 5 mil.

4. Dorama ‘All Of Us Are Dead’ tem 2ª temporada adiada para 2026

A segunda temporada do sucesso sul-coreano "All Of Us Are Dead" foi adiada para 2026, com gravações previstas apenas para 2025.

5. Marajó vai afundar? Mapa mostra que o arquipélago será coberto pelo mar nas próximas décadas

Um estudo revelou que o arquipélago do Marajó poderá ser coberto pelo mar nos próximos 50 anos, devido ao aumento do nível do mar e a ação humana sobre os manguezais.

Junho

Junho trouxe assuntos variados, indo desde despedidas emocionantes no meio musical e esportivo até novas oportunidades de lazer e contratações no mercado de trabalho. O mês também foi marcado por polêmicas envolvendo jogadores do futebol paraense.

1. Veja 6 igarapés perto de Belém para ir em Julho

Com a chegada das férias, explore os igarapés na Região Metropolitana de Belém para se refrescar e aproveitar a natureza local.

2. Atacante se despede do Remo e retorna para clube da Série A do Brasileiro

O atacante Echaporã, de 24 anos, se despediu do Remo e retornou a um clube da Série A do Brasileirão após quase um mês de sua demissão.

3. Morre Tonny Brasil, autor de bregas marcantes como 'Oração' e 'Isso é Amor'

O cantor e compositor Tonny Brasil faleceu aos 57 anos, deixando um legado de sucessos no gênero brega do Pará.

4. Após receber proposta do Paysandu, atacante entra na mira do Vasco nesta janela de transferência

Cassiano, atacante de 35 anos que já recebeu propostas do Paysandu, está na mira do Vasco da Gama nesta janela de transferências.

5. Ex-mulher de atacante do Remo diz que atleta recebe R$100 mil e se recusou a comprar calça à filha

O atacante Ytalo, do Remo, foi acusado por sua ex-esposa de não comprar uma calça jeans para a filha, apesar de receber um salário elevado.

Julho

Julho destacou a força do mercado varejista em Belém, com grandes redes anunciando investimentos e vagas de emprego. Além disso, obras de infraestrutura para Belém e as movimentações no esporte trouxeram mais novidades para o estado do Pará.

1. Novo supermercado em Belém promete gerar 600 novas vagas de emprego

O Assaí Atacadista inaugura sua 4ª unidade em Belém, gerando 600 novas vagas de emprego e impulsionando a economia local.

2. Nova Doca terá mirante, quiosques, parques e mais; veja como ficará a avenida

Belém passa por transformações urbanas com as obras da Nova Doca, em preparação para a COP 30 em 2025.

3. Hélio dos Anjos recebe sondagem e pode trocar o Paysandu pelo Leão

O técnico Hélio dos Anjos, do Paysandu, pode deixar o clube para assumir o comando do Sport-PE, também da Série B do Brasileirão.

4. Paysandu: Maurício Ettinger confirma saída de atacante no meio da Série B

O atacante Gabriel Santos está de saída do Paysandu para atuar fora do país, segundo o presidente do clube, Maurício Ettinger.

5. Rede de supermercados abrirá 1200 vagas de emprego em Belém com a inauguração de duas lojas

O Grupo Líder anuncia a abertura de 1.200 vagas em Belém com a inauguração de duas novas lojas ainda este ano.

Agosto

Agosto de 2024 foi marcado por debates intensos sobre esportes, trânsito e obras urbanas. Polêmicas nas Olimpíadas, novidades em infraestrutura e uma reviravolta na Série C do Brasileirão chamaram atenção. Confira os destaques do mês que mobilizaram os leitores:

1. Olimpíadas 2024: rival de boxeadora que desistiu não é mulher trans; entenda condição da atleta

A boxeadora italiana Angela Carini abandonou a luta contra Imane Khelif após sofrer fortes dores no nariz devido a golpes recebidos, desmentindo rumores de desistência por questões relacionadas à identidade da adversária.

2. Olimpíadas 2024: Italiana desiste de luta contra boxeadora reprovada em teste de gênero

Angela Carini foi destaque ao abandonar o confronto contra uma adversária previamente envolvida em polêmicas de testes de gênero, que, apesar de reprovada inicialmente, foi autorizada a competir pelo COI.

3. Veja onde estão instalados os 15 novos radares de Belém

Novos radares em Belém começaram a operar para melhorar o trânsito e reduzir infrações. Equipamentos controlam velocidade, avanço de sinal e parada sobre faixas de pedestres.

4. Série C vai parar? Adversário do Remo tenta virada de mesa na Justiça

Após ser rebaixado, o Sampaio Corrêa-MA tentou reverter a situação judicialmente, enquanto a torcida celebrou o resultado com surpresa.

5. Viaduto da BR-316 com a Alça Viária está com 45% das obras concluídas; veja como vai funcionar

As obras do viaduto no cruzamento da BR-316 com a Alça Viária alcançaram 45% de conclusão, prometendo melhorar a mobilidade na região metropolitana de Belém.

Setembro

O mês trouxe novidades sobre o esporte paraense, tradições locais e o desenvolvimento da cidade de Belém. Do mercado futebolístico ao Círio de Nazaré, veja as notícias que mais chamaram a atenção:

1. Após demissão de Hélio dos Anjos, Paysandu trabalha com três nomes para substituir treinador

Com a saída de Hélio dos Anjos, o Paysandu passou a considerar Claudinei Oliveira, Marcelo Chamusca e Márcio Fernandes como possíveis substitutos até o fim da temporada.

2. Remo x São Bernardo: veja o que acontece se o Remo perder ou empatar

O Remo enfrentará o São Bernardo no Mangueirão com a chance de garantir acesso à Série B. Para isso, a vitória em casa é essencial.

3. Quem vai estar no Círio 2024? Confira famosos que virão a Belém

O tradicional Círio de Nazaré atraiu não apenas milhares de paraenses, mas também visitantes ilustres de diferentes partes do mundo para celebrar a fé.

4. Veja fotos do novo Mercado de São Brás em Belém

Após 14 meses de obras, o Mercado de São Brás reabriu parcialmente, com parte da estrutura dedicada a eventos culturais e novas oportunidades de emprego.

5. Torcida do Remo bate seu próprio recorde e ultrapassa Paysandu em maior público na temporada

Mais de 44 mil torcedores lotaram o Mangueirão para apoiar o Remo em sua vitória sobre o Botafogo-PB, estabelecendo um novo recorde de público na temporada.

Outubro

Em outubro, os leitores foram atraídos por assuntos que variaram entre feriados e dias de folga, curiosidades e o universo esportivo. Veja os destaques do mês:

1. Governo do Pará altera ponto facultativo do Dia do Servidor para funcionários estaduais; veja a data

O governo do Pará transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor para 1º de novembro, conforme decisão publicada no Diário Oficial do Estado.

2. ‘Cães nobres’: Conheça as 10 raças de cachorros mais caras do mundo

Raças exclusivas como o mastim tibetano e o Lulu da Pomerânia se destacam por seu alto valor e raridade, com preços que chegam a ultrapassar R$ 100 mil.

3. Único ganhador do ‘Show do Milhão’: relembre quem foi e a pergunta respondida; vídeo

Sidiney Moraes foi o único a vencer o programa, respondendo corretamente a uma pergunta sobre o presidente Lula e garantindo R$ 1 milhão em barras de ouro.

4. Inauguração da primeira loja da Sephora em Belém causa fila quilométrica

A inauguração da Sephora movimentou Belém, com filas gigantescas no shopping do bairro Reduto para adquirir produtos de maquiagem.

5. Meia do Remo se despede da temporada, cita torcida e diz: ‘Ficará marcado na minha vida’

O meia Pavani do Remo se emocionou ao se despedir da temporada, ressaltando o acesso à Série B como o ponto alto de sua carreira no clube.

Novembro

Novembro foi um mês agitado, com oportunidades no mercado de trabalho, mudanças na rotina de serviços públicos e assuntos esportivos que movimentaram o Pará. Confira os destaques mais lidos:

1. Seduc abre PSS para contratação de professor em diversas regiões do Pará

A Seduc divulgou edital de Processo Seletivo Simplificado para formar cadastro reserva de professores, com inscrições abertas entre 18 de novembro e 3 de dezembro.

2. Quem é a namorada de Esli García, que acompanha o craque e pode ajudar a manter ele no Papão?

Esli García foi o destaque do Paysandu na temporada, mas sua renovação com o clube ainda é incerta. A namorada do jogador pode influenciar sua permanência em Belém.

3. Tradicional loja de Belém anuncia liquidação de despedida

O Mandarim, loja histórica de Belém, anunciou que encerrará suas atividades no final do ano, oferecendo descontos de 50% até 31 de dezembro.

4. Venezuela x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/11)

A seleção brasileira enfrentou a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo, com transmissão ao vivo e jogo realizado no Monumental de Maturín.

5. INSS retoma perícia presencial nas solicitações de auxílio-doença; veja o que muda

Com o aumento de pedidos de auxílio-doença no Pará, o INSS voltou a exigir perícia presencial em casos específicos, substituindo parcialmente o sistema digital Atestmed.

Dezembro

Em dezembro, os leitores foram atraídos por assuntos diversos, como serviço, curiosidades, famosos e esportes. Veja os destaques do último mês do ano:

1. Belém e quatro municípios paraenses ficarão sem energia entre 17 e 20 de dezembro; veja os locais

Diversas áreas de Belém, Ananindeua, Santa Bárbara do Pará, Curralinho e Oeiras do Pará ficaram sem energia entre os dias 17 e 20 de dezembro.

2. Fazendeiro descobre moedas de ouro avaliadas em R$ 18 milhões enterradas no quintal

Um agricultor dos Estados Unidos, fez uma descoberta de mais de 700 moedas raras que remontam à época da Guerra Civil Americana. O valor estimado desse tesouro chega a R$ 18 milhões.

3. Sandy fala pela primeira vez sobre relação com Lucas Lima após o divórcio

A cantora Sandy foi vista na companhia do médico Pedro Andrade, apontado como seu possível novo namorado. Em entrevista, ela falou pela primeira vez sobre sua relação com Lucas Lima após a separação.

4. Nova Doca: trânsito na rua Belém é alterado para retirada de achado arqueológico

A interdição na avenida Visconde de Souza Franco foi necessária para o transporte da segunda parte de uma estrutura arqueológica encontrada durante as escavações no local.

5. Qual o salário de Alan Kardec? Atacante é cotado para defender o Remo na Série B

O Remo manteve contato com o atacante Alan Kardec visando a temporada de 2025. O jogador estava no Atlético-MG e disputou a final da Libertadores com a equipe, derrotada pelo Botafogo.