Viaduto da BR-316 com a Alça Viária está com 45% das obras concluídas; veja como vai funcionar

O viaduto que está sendo construído na rodovia BR-316, no cruzamento com a Alça Viária, em Marituba, Região Metropolitana de Belém, está com 45% das obras concluídas, de acordo com o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM). O órgão informou que também está erguendo outro viaduto na BR-316, no cruzamento com a Avenida Independência.

Após a construção das fundações, dos seis pilares de sustentação e de parte das vigas que vão garantir a sustentação da laje do viaduto, as equipes de engenharia trabalham na alça do equipamento, garantindo o acesso dos veículos para cruzar a BR-316 em ambos os sentidos. Para aqueles que saem de Marituba poderão acessar o viaduto para seguir até a Alça Viária. E quem sair da Alça Viária poderá acessar a BR-316, no sentido Belém, sem precisar fazer retorno.

“Temos hoje 130 profissionais trabalhando na construção do viaduto da Alça Viária, que está avançando conforme o cronograma de obras. Nosso objetivo é entregá-lo até mesmo antes do prazo contratual de março de 2025, garantindo mais mobilidade para toda a população”, informa a engenheira Leila Martins, diretora-geral do NGTM.

Nova etapa das obras

Esta semana, os trabalhos estão concentrados na alça do viaduto, com a execução do muro de contenção em terra armada. “Essa solução de contenção de aterro é composta de placas verticais em concreto armado, denominadas escamas, incorporadas ao aterro das cabeceiras por meio de fitas metálicas de aço galvanizado. Adotando-se essa técnica, promove-se otimização do espaço físico da obra, pela não necessidade de execução de taludes na contenção de aterros”, detalha a engenheira Emanuelle Gaia, fiscal do NGTM na obra.

Antes de receber o muro de contenção de terra armada da rampa do viaduto, o solo recebe uma preparação executada com várias camadas no solo. O objetivo é reforçar o subleito de suporte do terreno, onde serão construídas as pétalas de acesso do Viaduto Alça Viária.