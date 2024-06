Estrutura central do viaduto da Alça Viária é erguida na BR-316, em Marituba

A estrutura central do viaduto da Alça Viária foi erguida nesta quinta-feira, 20, pelas equipes do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pela construção da primeira viga travessa do apoio central do viaduto. Um importante marco na obra, o serviço vai beneficiar com mais mobilidade a população da Região Metropolitana de Belém.

“Hoje acontece a inserção do concreto na primeira viga travessa do apoio central do viaduto da Alça Viária. Com isso, a estrutura já está de pé. Também estamos com seis vigas concretadas, de um conjunto de 12, que serão içadas e colocadas acima dessas vigas travessas feitas hoje. Além disso, dos 9 pilares de sustentação do viaduto, seis já estão prontos”, detalha a diretora-geral do NGTM, Leila Martins.

A engenheira Emanuelle Gaia, fiscal do NGTM na construção do viaduto da Alça Viária, explica que o serviço de “concretagem” da viga leva aproximadamente 100 metros cúbicos de concreto e será realizado em duas etapas. “Essa viga travessa faz parte da mesoestrutura e é responsável pelo apoio das vigas longarinas do tabuleiro, que compõem a superestrutura. No total, serão duas etapas de concretagem para essa travessa, sendo esta primeira correspondente a 80% do volume e a segunda etapa a 20% do total de concreto que a estrutura receberá”, afirma a engenheira.

Novos viadutos na BR-316

O NGTM é responsável pela construção de dois viadutos na BR-316, sendo um no cruzamento com a Alça Viária e outro no cruzamento da Avenida Independência, que também segue em ritmo acelerado com as fundações. A obra dos viadutos se soma ao já entregue viaduto da Ananin e, juntos com o BRT Metropolitano, vão levar mais infraestrutura, acessibilidade e segurança à população.

Os viadutos de concreto armado vão atravessar a BR-316, principal corredor de entrada e saída da capital paraense, com seus 60 metros de extensão. O viaduto da Alça Viária vai possibilitar que os motoristas que trafegam na BR-316 no sentido Marituba-Belém possam entrar na Alça Viária e os que estiverem saindo da Alça Viária consigam seguir para Belém sem precisar utilizar o retorno.