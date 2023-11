BR-316: dois novos viadutos serão construídos entre Belém e Marituba

A construção de dois novos viadutos na região metropolitana de Belém, que serão implantados pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), têm o objetivo de aprimorar a mobilidade na interseção da rodovia BR-316 com a Alça Viária e a avenida Independência. A ordem para o início das obras foi assinada na última terça-feira (14), em uma cerimônia realizada no Ginásio de Marituba, pelo Governador do Estado, Helder Barbalho.

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) informou que está trabalhando desde maio para viabilizar a execução dos viadutos, realizando o remanejamento de interferências na obra. O Consórcio Obras Integradas será o responsável por executar as obras, que totalizam um investimento de R$ 33.797.389,45 e têm previsão de conclusão em quatro meses. Os viadutos, construídos em concreto armado, terão 60 metros de extensão.

O viaduto da Independência permitirá que condutores que seguem pela BR-316 no sentido Belém-Marituba acessem a Independência, enquanto aqueles que trafegam pela Independência poderão ingressar na BR-316 em direção à saída da capital.

Por sua vez, o viaduto da Alça Viária facilitará a entrada de motoristas que estejam na BR-316 no sentido Marituba-Belém, proporcionando uma opção mais prática para aqueles que estão saindo da Alça Viária em direção a Belém. Este importante projeto visa otimizar o fluxo de tráfego na região, beneficiando a comunidade local e fortalecendo a infraestrutura viária da área metropolitana de Belém.

A BR-316 é a principal via de acesso à Região Metropolitana de Belém, com circulação média de 80 mil veículos por dia em ambos os sentidos. De acordo com Helder Barbalho: “Estamos assinando essa obra dos viadutos que deverão estar prontos em 2025. Não vamos fazer interferências na BR para não criar tumulto na vida das pessoas. São dois novos viadutos, que somam com o viaduto da Ananin”, diz.

De acordo com o diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro, apesar de não integrarem as obras do BRT Metropolitano, “os novos viadutos serão importantes para a operação do sistema, servirão para dar mais segurança nos cruzamentos e permitirão mais fluidez no tráfego de veículos pela região metropolitana”, afirma.