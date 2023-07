Nova avenida Ananin garante rota de tráfego entre as principais vias do município de Ananindeua

A nova avenida Ananin, em breve será entregue pelo Núcleo de Gerenciamento do Transporte Metropolitano (NGTM), trazendo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida aos moradores da área e transeuntes. A via permitirá uma nova rota de tráfego entre a BR-316, o centro de Ananindeua e a avenida Independência.

VEJA MAIS

Guajará-Cidade Nova

O diretor-geral do NGTM, Eduardo Ribeiro, destaca a importância da nova avenida Ananin para o sistema BRT Metropolitano. “Por essa via trafegarão os ônibus de umas das linhas alimentadoras de Ananindeua, com a maior concentração populacional do município e que gera mais viagens através do transporte coletivo, que é o Guajará-Cidade Nova. Com isso, a nova avenida possibilitará que os ônibus saiam diretamente desse centro populacional para o Terminal de Integração de Ananindeua, sem precisar acessar a BR-316. A via também contempla ciclovias, garantindo condição mais segura para trafegar”, pontua.

O vigilante José Maria Cunha se desloca de bicicleta até o trabalho e já utiliza a ciclovia da via para trafegar com maior segurança. “Antes era intrafegável passar por aqui, então precisava pegar outras vias para conseguir passar. Gastava mais de 35 minutos pedalando para chegar ao trabalho, hoje gasto no máximo 15 minutos e tenho a segurança de uma ciclovia. Os riscos eram enormes com muitos buracos e o trajeto perigoso. Essa obra está melhorando 100% a vida dos moradores da área e entorno. Isso é mais qualidade de vida e segurança para nós e a tendência é melhorar cada vez mais a nossa vida”, diz.

Interrupção

O acesso da avenida Ananin para a BR-316 está temporariamente interrompido para a construção das alças do viaduto localizado no km 7 da rodovia, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Condutores de veículos leves poderão acessar da BR-316 a Rua Paulo Maranhão, ou a Passagem Cavalcante, ou ainda a Rua Leopoldo Teixeira até a avenida Radial Norte (ao longo do Canal Maguari-Açu), até acessar a avenida Ananin pela rotatória.

Já os veículos pesados como caminhões e carretas precisarão seguir exclusivamente pela avenida Cláudio Sanders, pegar a Avenida Milton Taveira (antiga Guajará) até a avenida Ananin.