Câmara de Ananindeua promove audiência pública sobre feminicídio

Para discutir políticas públicas de prevenção ao feminicídio em Ananindeua, a Câmara Municipal realizará uma audiência pública, com tema “Não solte a mão, feminicídio não! ”, na próxima quinta-feira (29), às 8h, na Associação Empresarial de Ananindeua (Acia).

O debate foi proposto pela vereadora Francy Pereira devido aos últimos casos de violência que aconteceram no município, e o mais recente vitimou a agente de saúde Rosanira Nascimento, de 44 anos, no bairro do Maguari.

De acordo com a vereadora, que também é presidente da Procuradoria da Mulher na Câmara, debates e ações urgentes precisam ser tomadas e a proposta da audiência é debater junto à população, medidas que ajudem a prevenir os casos de violência. “Todos os dias, mulheres estão sendo mortas pelo próprio companheiro, não podemos mais aceitar isso. Precisamos lutar para mudar essa realidade, principalmente dentro do município”, concluiu.

A vereadora Francy Pereira acredita ser necessário um debate público sobre os casos de feminicídio no município (Câmara de Ananindeua)

A Câmara possui a Procuradoria da Mulher que atua para combater a violência e a discriminação contra as mulheres na sociedade, além de receber e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias e os anseios da população.

Em Ananindeua, a proteção à mulher vítima de violência doméstica conta com uma ampla rede de prevenção, assistência e repressão com a Secretaria da Mulher, o Conselho Municipal de direitos da Mulher, Procuradoria da Mulher, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Delegacia da Mulher (Deam), 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar.

Reivindicação

Na manhã desta segunda-feira (26), um ato público por mais segurança para as mulheres de Ananindeua ocupou a frente do Mercado Municipal, na avenida Cláudio Sanders, e seguiu rumo à sede provisória da Câmara, com desfecho em frente à prefeitura, como forma de chamar atenção da sociedade e do poder público à urgência do problema. A reivindicação, organizada pela Frente Feminista de Ananindeua, teve como estopim os crimes mais recentes registrados na cidade. Nas últimas duas semanas, foram registrados cinco casos de feminicídios na Região Metropolitana de Belém (RMB), sendo três deles em Ananindeua.