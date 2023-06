Projeto realiza torneio de futebol amador para crianças em Ananindeua

Entre os dias 3 e 16 de julho, a Copa Passaporte Para Vitória garante a diversão dos alunos do projeto de mesmo nome em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O lançamento oficial do torneio será realizado nesta quinta-feira (29), no Sesi Ananindeua, com a presença de Léo Moura, ex-lateral do Flamengo, que é parceiro do projeto por meio do instituto que leva seu nome.

O objetivo do torneio é proporcionar a fundo a vivência do futebol aos alunos que já participam do projeto "Passaporte Para Vitória" (PPV). Além de Ananindeua, devem ser realizados jogos em todos os 25 polos do Pará até o dia 27 de agosto, para vários atletas atendidos pela iniciativa. O jogador Léo Moura deve passar por municípios como Capitão Poço, Jacundá, Capanema e Castanhal para divulgar o campeonato.

Conheça o projeto

O projeto "Passaporte Para Vitória" foi criado em outubro de 2022, como iniciativa do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) por meio do Ministério do Esporte, em parceria com o Instituto Léo Moura, com objetivo de gerar oportunidades para crianças e jovens de todo o estado por meio da prática esportiva.

Um dos alunos que participa da iniciativa é Andrey, de 11 anos, morador de Marabá que participa do projeto desde janeiro. Ele, que nasceu com má formação nos pés e utiliza próteses, se apaixonou pelo futebol e com outros 327 colegas mostra seu talento para o esporte.

Segundo a coordenadora do PPV na cidade, Gisele Barbosa, o menino é um ótimo batedor de falta. “O Andrey é um exemplo e acaba se tornando uma referência a todos os meninos e meninas que participam de nosso trabalho. Ele é tão bom zagueiro quanto batedor de falta”, disse.