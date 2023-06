Primeiros vencedores garantem premiação de R$ 30 mil no Open de Beach Tennis do Club28, em Belém

Alguns atletas já garantiram uma parte do prêmio de R$ 30 mil do 2º Open de Beach Tennis do Club28, em Belém. Com jogos rolando desde o dia 16, com 542 tenistas inscritos, o torneio já está no segundo e último final de semana de disputa, com o último dia marcado para o próximo domingo (25).

As categorias já definidas no primeiro final de semana foram: Mista A Open, Mista B, Mista C, Mista D, 40+ Feminina e 40+ Masculino. Os vencedores garantiram parte da bolada de R$ 30 mil, mais brindes garantidos por patrocinadores.

Para o dono do Club28, e um dos responsáveis pela organização do torneio, Toshio Kabuki, a realização de competições locais são importantes para o crescimento do esporte no Pará.

“O principal objetivo é incentivar o esporte na nossa região, prestigiando os nossos atletas em diversos níveis de categorias, do iniciante ao mais avançado. O nosso torneio é inclusivo onde todos têm a oportunidade de participar. Este ano tivemos a categoria +40 e no próximo ano teremos a sub-18”, disse ele, que também é atleta.

A programação do torneio reiniciou na última quinta-feira (22), e vai até domingo, com as categorias A Open, B, C e D, tanto no masculino quanto no feminino, ainda a serem definidas.

Este é o primeiro grande torneio da modalidade desde o Amazônia Open, que foi realizado em Tucuruí, no começo do mês. Kabuki relembrou a competição. “Recentemente o Open de Tucuruí atraiu os maiores nomes do Beach Tennis mundial. Essas iniciativas só contribuem para o crescimento do esporte na nossa região”, disse.

Confira os vencedores:

MISTA D

Campeões: João Azevedo e Camila Imbiriba

Vice-campeões: Alan George e Andrea Steffen

MISTA C

Campeões: Fernando Junior e Thayana Malcher

Vice-campeões: Sandro Martins e Nathalia Queiroz

MISTA B

Campeões: Alexandre Santos e Karoline Cavalcante

Vice-campeões: Mariana Amanajas e Mateus Maues

MISTA A OPEN

Campeões: Nathalia Azevedo e Pedro Fialho

Vice-campeões: Antonio Cebeloão e Izabela Queiroz

40+ FEMININA

Campeãs: Angélica Rumi Takeda e Carlla Andrade

Vice-campeãs: Giselle Sgrot e Marcela Soranso

40+ MASCULINO

Campeões: Alencar Rico e Francisco Caetano

Vice-campeões: André Pereira e Patrick Elgrably



Serviço

2º Open de Beach Tennis do Club28

Data: 22, 23, 24 e 25 de junho

Local: Rua Vinte e Oito de Setembro, 863 - Reduto, Belém