Open de Beach Tennis em Belém recebe mais de 500 atletas e tem premiação de R$ 30 mil

Nesta quinta-feira (22), inicia o segundo final de semana de disputas do 2º Open de Beach Tennis do Club28, em Belém. O campeonato, que iniciou no dia 16 de junho, tem disputas em mais de cinco categorias e uma premiação de R$ 30 mil para os vencedores.

Para o dono do Club28, Toshio Kabuki, os torneios são importantes para o crescimento do esporte no Pará.

“O principal objetivo é incentivar o esporte na nossa região, prestigiando os nossos atletas em diversos níveis de categorias, do iniciante ao mais avançado. O nosso torneio é inclusivo onde todos têm a oportunidade de participar. Este ano tivemos a categoria +40 e no próximo ano teremos a sub-18”, disse Toshio Kabuki, que também é atleta.

Kabuki lembra que o esporte tem ganhado destaque nacional, e relembrou o Amazônia Open, que foi realizado em Tucuruí, interior do estado. “O crescimento do Beach [Tennis] é no Brasil todo. O nível dos atletas e dos eventos também vem acompanhando esse crescimento. Recentemente o Open de Tucuruí atraiu os maiores nomes do Beach Tennis mundial. Essas iniciativas só contribuem para o crescimento do esporte na nossa região”, disse.

Programação

Nos dias 16, 17 e 18 de junho competiram as categorias A Open, B, C, Iniciante, +40 e +50, tanto no masculino quanto no feminino. Enquanto nos dias 22, 23, 24 e 35, devem competir as categorias A Open, B, C e Iniciantes. Os atletas brigam pela premiação de R$ 30 mil, que será dividida para os vencedores de cada categoria, além de brindes disponibilizados por patrocinadores.

“Tivemos um total de 542 inscrições. Estamos satisfeitos com o resultado. Tendo em vista que tiveram outros torneios ao mesmo tempo. Mas como entregamos um evento de qualidade no ano anterior, os atletas deram esse voto de confiança e estão prestigiando mais uma vez o nosso Open em massa”, completou Toshio.

Ficha Técnica

2º Open de Beach Tennis do Club28

Data: 22, 23, 24 e 25 de junho

Local: Rua Vinte e Oito de Setembro, 863 - Reduto, Belém