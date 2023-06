Karatê: campeão paraense de Katá e Kumite vai disputar brasileiro em Salvador, em julho

Com apenas 7 anos de idade, o carateca Arthur Rocha Cavalcante já acumula títulos paraenses e se prepara para o 8º Campeonato Nacional de Karatê-do Tradicional, que será realizado no mês de julho em Salvador, no estado da Bahia. Com uma rotina diária de treinos, o jovem é promessa no mundo das artes marciais.

Arthur mora em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, e cursa o 2º ano do ensino fundamental. Em 2021 ele começou a fazer karatê e, o que seria uma forma de praticar exercícios físicos, foi levado a sério pelo garoto, que logo se destacou pelo talento.

“O atleta Arthur Cavalcante, desde seu início nos treinos de Karatê, vem se desenvolvendo com aptidão para campeonatos, realizando seu primeiro Campeonato Paraense, no qual disputou nas categorias Kumite Kids e Katá. Medalhou em primeiro lugar nas duas categorias! Agora vem se preparando para disputar no Campeonato Brasileiro, que ocorrerá nos dias 26 a 30 de julho, no estado da Bahia”, afirma Vinicius Queiroz da Silva, professor de karatê de Arthur na Academia Paulo Afonso, na Cidade Nova.

Nesses dois anos, a dedicação já rendeu a Arthur os títulos de Campeão Paraense 2023 nas modalidades Kata individual, que é o conjunto de movimentos de ataque e defesa; e Kumite, o combate em si contra um adversário.

O incentivo da família é importante na prática da modalidade esportiva. “O Arthur abraçou o karatê com dedicação e sua família o tem apoiado. Ele é muito determinado e isso nos deixa felizes, pois mais importante que ganhar é a disciplina que ele tem tido, a busca em fazer o seu melhor. Ficamos orgulhosos e ficamos sempre na torcida”, afirma Heloísa Rocha, mãe do carateca.