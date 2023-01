RR 2023: Monã Oliveira é a rainha do Iate Clube de Santarém

O Rainha das Rainhas é marcado por tradição, mas a 75ª edição do concurso também trará grandes novidades. Entre elas, a participação inédita de um clube de fora da capital paraense: o Iate Clube de Santarém. A agremiação apresentou sua candidata ao Rainha das Rainhas 2023 na noite da última terça-feira (24), em Belém.

A estudante de odontologia, Monã Oliveira, de 19 anos, vai representar o Iate Clube de Santarém no concurso que vai escolher a mais bela do Carnaval paraense. A apresentação ocorreu na sede do Clube do Remo.

Apesar da idade, a jovem carrega uma grande experiência em concursos de beleza e traz na bagagem títulos como Miss Santarém Teen, Miss Pará Teen, Miss Brasil Teen, Miss Brasil Américas, entre outros. Além disso, Monã chegou ao Top 10 no Miss Teen Universo. Mesmo com toda a experiência, o peso de ser a primeira candidata a representar o Iate Clube de Santarém no concurso traz muita responsabilidade.

Eliesio Gama, presidente do Iate Clube de Santarém, a rainha Monã Oliveira, e André carlos, representante do clube, durante coquetel de apresentação da candidata (Carmem Helena / O Liberal)

"O Iate é um clube que mora no meu coração. Ser a primeira Rainha deles ficará marcado. Não tenho palavras para descrever esse sentimento. É uma honra muito grande e espero que outros reinados do Iate se perpetuem. É a primeira vez que o clube participa e eu me sinto na obrigação de fazer uma estreia inesquecível", destaca Monã.

A jovem, que também é atleta de karatê e, há dez anos, faz parte da seleção brasileira da modalidade, usa as redes sociais para mostrar a força das mulheres no esporte. "Procuro atuar nas mídias sociais, onde eu posso atingir mais pessoas, mostrando o meu potencial. Com isso, acredito que enxerguem nas mulheres essa potência que nós temos no esporte e em qualquer outra coisa. Que com dedicação e perfeição a gente consegue chegar em um nível, em um patamar bem alto. Que as pessoas olhem e deem o nosso devido reconhecimento", afirma a rainha.

Candidata do Iate Clube de Santarém, Monã Oliveira, vai trazer sua experiência em concursos de beleza para o Rainha das Rainhas 2023 (Reprodução/Alle Peixoto)

Para a candidata, levar o nome do Iate Clube de Santarém para o concurso é motivo de alegria, já que a família tem uma longa história com a agremiação. "O Iate é um clube que frequento desde os meus 10 anos e se tornou um clube amigo da minha família. Temos um laço há mais de 10 anos", ressalta.

Rainha das Rainhas

O Rainha das Rainhas faz parte da vida da jovem desde muito pequena, por influência da família. Participar como candidata, neste ano, traz um misto de orgulho e ansiedade para a representante do Iate Clube de Santarém.

"Vai ser um evento lindo, que promete muitas surpresas. Acredito que será um evento marcante após dois anos sem a tradição do Rainhas. Vai ser muito especial e estou trabalhando para tornar inesquecível tanto para o público quanto para minha família, equipe e todos que estão comigo nessa jornada. Vai ser algo inovador e jamais visto ao longo desses 75 anos. Queremos impactar e surpreender a todos", complementa Monã.

Uma das maiores motivações na busca pelo título da edição deste ano é o amor pela avó, que foi rainha do Carnaval de Bragança e tinha o sonho de ganhar o concurso Rainha das Rainhas. "Hoje tenho a oportunidade de representá-la nessa nova geração. Conquistar esse título vai ser um sentimento indescritível, pois sempre escutava ela falar 'minha neta será Rainha das Rainhas'", finaliza a jovem.

O comodoro do Iate Clube de Santarém, Eliesio Gama, destaca a importância da participação inédita da agremiação no concurso. "Para nós, é um prazer e uma honra participar pela primeira vez de um evento de tamanha magnitude e com uma grande visibilidade", afirma.

Além disso, ele ressalta que o clube está confiante na vitória. "Temos uma expectativa de estarmos representando muito bem o nosso clube por ser uma candidata com um nível muito bom. Como todos entram com pensamento positivo, esperamos que ela faça uma belíssima apresentação e seja a vencedora", finaliza Eliesio.

Monã Oliveira estreia como primeira candidata a representar o Iate Clube de Santarém no Rainha das Rainhas (Reprodução/Alle Peixoto)

Preparação

Manter o ritmo de treinos, ensaios e encarar a apresentação oficial no dia do concurso não é uma tarefa fácil. Para isso, as candidatas passam por uma longa preparação, o que não foi diferente com a rainha do Iate Clube de Santarém. Monã, que terá a fantasia assinada pelo estilista Zandro, conta que tem vivido dias intensos, mas está pronta para encarar o desafio.

"A preparação tem sido bastante intensa. Tenho ensaio todos os dias, incluindo finais de semana. Minha rotina está toda voltada para o Rainhas: academia com treinos específicos para deixar o peso das ferragens mais leve e dieta para manter o corpo", finaliza.

RR 2023

O Rainha das Rainhas retorna ao palco do Hangar Centro de Convenções no dia 11 de fevereiro. A volta da competição marca um momento especial para as 14 agremiações que concorrem na edição deste ano. A cobertura completa do concurso será dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal, com direito à transmissão exclusiva do desfile, ao vivo, pela TV Liberal e G1 Pará, e todo o movimento dos bastidores pelo portal OLiberal.com.