Obras do novo viaduto da BR-316, em Ananindeua, avançam e entram em nova fase

A Rodovia BR-316, no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, ganhará um novo viaduto. A estrutura faz parte do projeto do BRT Metropolitano. As obras aceleraram no final de abril, com a diminuição das chuvas, e continuam avançando com a execução da terraplanagem do terreno.

“Para essa terraplenagem, estão sendo executadas drenagem profunda e superficial, além do emprego de mantas filtrantes que concorrerão para a melhoria dessa drenagem”, explica o engenheiro Alberto Matta, diretor de obras do NGTM.

A estrutura está sendo construída pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM). As próximas etapas são a pavimentação asfáltica e a urbanização, com proteção de taludes em grama, bem como com a execução de calçadas, sinalização e iluminação pública.

Projeto

O viaduto faz parte do conjunto de obras estruturantes da BR-316. Ele está sendo construído no km 7 da rodovia, onde também está em andamento a construção do Terminal de Integração de Ananindeua e a avenida Ananin, esta última que liga a BR-316 aos bairros Cidade Nova e Guajará.

Quando concluídas, as obras devem dar maior fluidez ao trânsito e qualidade de vida aos moradores. O viaduto proporcionará a integração dos ônibus do sistema BRT que vierem de Ananindeua pela nova avenida Ananin, direto para o Terminal de Integração de Ananindeua, sem interferir no trânsito na rodovia.