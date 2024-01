Gigante japonesa inaugura sua primeira loja no norte do país, em Belém

A primeira loja na região norte da gigante varejista Daiso Japan, será inaugurada no dia 26 de janeiro em Belém. A inauguração no Pará é considerada um marco histórico para o empreendimento. O evento será no shopping da Augusto Montenegro às 10h e contará com a presença de cosplayers animando o ambiente, além da apresentação do tradicional hino da Daiso em japonês executado pelos colaboradores, enriquecendo a celebração com um toque a mais da cultura japonesa.

A Daiso chega para agregar e facilitar ainda mais a vida do público paraense com seu lema: “Atender com muita atenção, agilidade, alegria e amor”. A expectativa é que a loja japonesa não apenas ofereça uma ampla variedade de produtos importados, mas também promova empregabilidade de dezenas de pessoas na região, destacando a cultura oriental e seus valores.

A varejista japonesa possui cerca de 6.338 lojas distribuídas por 29 países, incluindo Japão, EUA, México, Singapura, Nova Zelândia, sendo 4.042 dessas unidades concentradas somente no Japão. No Brasil, a empresa possui mais de 40 lojas, sendo, a maioria localizada em São Paulo. Agora, a marca expande suas fronteiras até a capital paraense, uma região conhecida por sua significativa comunidade de descendentes japoneses e amantes da tecnologia oriental.

“A Daiso representa uma grande conquista para o Parque Shopping Belém e para os paraenses. Esperamos que a Daiso Belém se torne uma referência entre as demais lojas no Brasil, atendendo às necessidades daqueles que buscam produtos de utilidade doméstica, presentes e a tecnologia japonesa” diz Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém.

O que comprar na Daiso Japan?

A empresa japonesa oferece uma ampla gama de produtos abrangendo utensílios de cozinha, acessórios, decoração, artigos de papelaria, produtos de maquiagens, diversos tipos de hashi, papel para origami, tigelas, leques e afins. Além dos produtos nipônicos, a loja disponibiliza também itens de uso geral, abrangendo todas as categorias, como eletrônicos, brinquedos e alimentos. Esses produtos podem ser adquiridos tanto nas lojas físicas, quanto de forma online pelo site da franquia.

O que significa Daiso?

A palavra "Daiso" significa “grandes criações”. Além disso, a filosofia também está presente no logotipo da varejista japonesa. As 3 setas significam: enriquecer, atualizar e trazer determinação e entusiasmo para a vida das pessoas.

Onde encontrar a loja da Daiso em Belém?

A primeira loja da Daiso Japan em Belém será localizada no primeiro piso do Parque Shopping, situado na Av. Augusto Montenegro, n° 4300, no Parque Verde.

Serviço:

Inauguração - Daiso Japan

Onde: Parque Shopping Belém (Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde - Belém)

Quando: Dia 26 de janeiro (sexta-feira)

Horário: às 10h.