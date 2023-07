Festival com elementos japoneses reúne grande público em Belém

Demonstração de artes marciais, apresentação de cosplay, danças e comidas japonesas e vários outros elementos da cultura nipônica garantiram a reunião de um grande público, no último sábado (01), entre 16h e 22h, na Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira (APANB), no bairro de São Brás, em Belém. As atrações fizeram parte de duas programações paralelas: Feira da Nipo e Tanabata Matsuri - Festival das Estrelas.

Várias barraquinhas de comida japonesa como como sushi, udon, lamen, yakisoba, tempurá, além de bebidas e outros artigos ornamentais já atraíam a curiosidade dos visitantes logo na entrada da sede da associação. No auditório, as apresentações começaram com jovens desfilando no palco com cosplay de figuras do Japão e seguiu com equipes das artes marciais kendo e karatê fazendo apresentação. E com dança japonesa com o grupo de senhoras e até com danças brasileiras, como carimbó.

Montada no estacionamento da entidade, a Feira da Nipo, realizada desde 2016, tem o objetivo de divulgar a cultura japonesa atraindo visitantes de todos os bairros da região metropolitana de Belém. Faz parte do calendário mensal da Nipo, todo primeiro domingo do mês. Dessa vez, foi realizada excepcionalmente no sábado para integrar com as atrações do Tanabata Matsuri - Festival das Estrelas.

Evento começou no Japão, há 1.150 anos

O Tanabata Matsuri teve início há mais de 1.150 anos na Corte Imperial e a data tornou-se feriado nacional em 1603. No Japão, o evento acontece em várias cidades. No Brasil, também ganha celebrações em algumas cidades. De acordo com o presidente da (APANB), Adnaldo Souza Kunimune, o festival mobiliza pessoas para registrarem seus pedidos por meio de fitas coloridas, chamadas de tanzakus. Eles simbolizam a história de amor milenar das estrelas Vega e Altair, que foram separadas pela Via Láctea e se encontram somente uma vez por ano, em julho, período da programação.

"Pelo calendário japonês, é comemorado no sétimo dia no sétimo mês, julho. As duas estrelas se encontram. A lenda nasce em cima dessa história. O encontro entre a princesa Orihime, que apaixonou-se perdidamente por um jovem rapaz, Kengyu. No Japão, esse dia é comemorado com pedidos e desejos de sorte, prosperidade, amor e paz. Os tanzakus são pendurados com esses desejos nas árvores. Depois são recolhidos e incinerados, porque a fumaça leva os desejos para o céu para que os deuses atendam o que foi pedido", explicou Adnaldo.