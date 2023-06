Codec participa de curso no Japão para aperfeiçoar políticas públicas do Pará

O Pará, especialmente o Distrito Industrial de Barcarena, terá práticas e políticas públicas de desenvolvimento aplicadas e aperfeiçoadas através de uma visita realizada pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) ao Japão. A iniciativa é considerada estratégica, devido à localização privilegiada do município, da movimentação do porto de Vila do Conde - que facilita o escoamento da produção - e da crescente busca de investidores para a realização de negócios na localidade.

A Codec, por meio do gerente Regional de Barcarena, Ricardo Carneiro, foi uma das participantes brasileiras no curso “Capacitação de Governos Locais para o Desenvolvimento com Participação Comunitária”, ocorrido durante o mês de maio e oferecido através de um edital aberto pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica).

“A participação da Codec em uma capacitação como essa, pela segunda vez, demonstra o nosso esforço para a realização das nossas ações de desenvolvimento econômico, industrial e de atração de negócios ao Estado. Essa busca por aperfeiçoamento já gera resultados, seja nas parcerias que temos firmado com municípios, seja no nosso planejamento estratégico, portanto, trata-se de uma atividade fundamental para nós e para o Governo do Estado”, explicou o presidente da Codec, Lutfala Bitar.

Curso

A capacitação envolveu representantes de 11 regiões da América Central e Sul (Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Paraguai e Peru). Entre os representantes do Estado do Pará, estavam a Codec e a Escola de Governança Pública do Pará (EGPA).

Segundo a Jica, um dos seus objetivos é de que, além de receber recursos, os países possam se desenvolver por meio do aperfeiçoamento de estratégias e práticas de desenvolvimento local. É a segunda participação da Codec na formação. No ano passado, a Companhia enviou um representante à cidade de Sapporo, capital da província de Hokkaido, com foco no aperfeiçoamento da ação “Promoção do Estado como Destino para Investimento Econômico”, prevista no Plano Plurianual do Estado (PPA).

Foco em Barcarena

Com o objetivo de aprimorar práticas, a Companhia desenvolveu e levou ao curso, este ano, um Plano de Trabalho com foco em Barcarena, para discussão e aperfeiçoamento a partir da formação. O conhecimento adquirido e as contribuições posteriores serão conduzidas pela Diretoria de Estratégia e Relações Institucionais da Codec, em ações voltadas para a melhoria do ambiente de negócios, considerando a participação comunitária.

A ampla programação incluiu visitas às cidades de Numata, Higashikawa e Shimokawa, que estão resolvendo problemas regionais por meio de ações e conferências sobre abordagens práticas de participação popular. As visitas foram importantes porque permitiram aos representantes sul-americanos a formação de ideias que possam ser adaptadas aos seus próprios países, criando planos de ação que reforcem o desenvolvimento baseado na participação comunitária. A programação também incluiu debates e workshops.