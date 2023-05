Comitiva paraense busca em zona econômica chinesa bases para implantação da ZPE de Barcarena

Com ênfase no fortalecimento das relações comerciais entre o Pará e a China e na troca de conhecimentos que podem contribuir para implantação da primeira Zona de Processamento de Exportações (ZPE) do Pará, no município de Barcarena, o governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), participa até o próximo sábado (13) de uma agenda de compromissos técnicos na cidade chinesa de Zhuhai, Província de Guangdong. Localizada no sul do território chinês, a cidade abriga uma Zona Econômica Especial, nos moldes do projeto que está sendo desenvolvido no Pará.

Integrante da comitiva do Estado, Vitor Hugo Gomes, assessor de Estratégia e Relações Institucionais da Codec, representa o Pará nas agendas institucionais, coordenadas pela empresa chinesa Zhuhai Sino-Lac Supply Chain, especializada em processamentos e armazenamentos aduaneiros transnacionais para a América Latina. Inserida na zona alfandegária abrangente, a empresa está construindo no Porto Gaolan, em Zhuhai, um hub logístico para receber mercadorias do Brasil, sobretudo proteínas, a fim de garantir segurança alimentar aos mais de 100 milhões de habitantes de Guangdong.

Acordo

Em 2020, a Codec celebrou um acordo com a Sino-Lac prevendo o fortalecimento do comércio entre o Pará e a China, além do apoio para implantação de uma plataforma de logística integrada no território paraense. A visita, realizada agora, já estava prevista no acordo, porém havia sido suspensa em razão da pandemia de Covid-19.

“Estamos aqui para conhecer toda a estrutura portuária e logística implementada em Zhuhai, em um modelo que deu muito certo e que, sem dúvida, tem muito a agregar aos projetos que estamos desenvolvendo no Pará. Neste momento, em que estamos retomando diálogos com o Governo Federal para a implementação da ZPE de Barcarena, conhecer essa Zona Econômica Especial e todo esse conjunto logístico, que tem um funcionamento muito parecido com a de uma ZPE, é fundamental e muito enriquecedor. Pensando no fortalecimento das relações comerciais Brasil-China, esse é um movimento de conexão muito forte, pensado para trazer benefícios econômicos ao Estado do Pará”, explica Vitor Hugo Gomes.

“Desde a chegada da comitiva, no último dia 8, já fizemos visita ao Porto de Gaolan, onde será feito o processamento de mercadorias vindas da América Latina e que, inclusive, possui um prédio só para o Brasil; visitamos as obras do Centro de Comércio da América Latina na China, a Zona Alfandegária e a Plataforma Integrada de Serviços Econômicos e Comerciais Sino-América Latina. Em todas essas agendas tivemos trocas muito ricas com os representantes de instituições locais”, complementa Vitor Gomes.

Ontem (11), em agenda na Universidade de Hohai, a Codec participou da cerimônia de assinatura de um acordo para remessa de fertilizantes orgânicos à Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), em Belém, um dos primeiros resultados positivos das agendas.

Do cronograma constam ainda compromissos no Departamento Municipal de Comércio de Zhuhai, nas empresas Yunzhou Technology e Jiangmen Chengpin Food, além de visitas à Câmara de Alimento Animal de Jiangmen, ao Laboratório de Duplo Carbono de Jiangmen e à empresa Jiangmen Aoxin Food Co. Ltd.

Projeto

O objetivo da Sino-Lac é criar uma plataforma de cooperação econômica e comercial entre China e América Latina para fornecer negócios, comércio, logística, finanças, informações e cooperação de mercado, visando à entrada de produtos agrícolas, pecuários e pesqueiros de países latino-americanos no mercado chinês. Ao mesmo tempo, adianta a empresa, é possível oferecer uma gama completa de serviços, para que produtos de manufatura da China entrem no mercado latino-americano.

Escolhido para projetos pilotos de fortalecimento dessas trocas comerciais, o Pará, por meio de representantes, foi convidado a conhecer in loco todas as estruturas que estão sendo construídas na China para receber as mercadorias brasileiras.

“Após esta etapa, de conhecimento dos investimentos e das oportunidades, faremos um convite oficial para a visitação do governador do Pará à área da grande baía, que contempla Hong Kong, Macau e Zhuhai, para que possamos assinar vários acordos que envolvem a Rota da Seda, obras de infraestrutura, abertura de linhas diretas marítimas e aéreas, modernização de rota pesqueira do Pará e habilitação de diversos frigoríficos do Estado para que tenham acesso direto ao mercado chinês”, informa Marcius Nei, representante da Sino-Lac na Amazônia Legal e no Nordeste.

Segundo ele, a presença de gestores paraenses na comitiva é fundamental, pois representa a continuidade do acordo firmado em 2020 e do diálogo sobre o Projeto da ZPE de Barcarena. “O Projeto da Sino-Lac é um comércio bilateral, no qual os produtos brasileiros são apresentados em uma província muito desenvolvida, com clusters industriais fortíssimos, uma das regiões mais pujantes no mundo hoje, e os produtos chineses serão apresentados aqui. Para que isso seja consolidado é também fundamental que as ZPEs estejam prontas para receber os produtos e as empresas chinesas, possibilitando um canal de distribuição dos seus produtos para os demais países da América Latina, e da costa oeste do continente africano. Logo, a principal parceria entre a Codec e a Sino-Lac é a viabilização da ZPE de Barcarena”, ressalta Marcius Nei.