Complexo Industrial de Castanhal já atrai o interesse de mais de 40 empresas para implantação

Mais de 40 empresas se mostraram interessadas em adquirir terrenos no Complexo Industrial de Castanhal, projetado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec). O projeto contempla a implantação de um Parque da Pequena Indústria e de um Distrito Industrial (DI), em uma iniciativa considerada fundamental para acelerar o desenvolvimento na região de integração do Guamá, onde está localizada.

Os setores de logística, maquinários, embalagens, materiais de construção, entre outros, estão enxergando oportunidades de aprimorar seus negócios devido às inúmeras vantagens oferecidas pelo futuro Distrito Industrial (DI) da Cidade Modelo. Sob a administração da Codec, este será o primeiro cluster do estado a ser planejado como um condomínio de lotes. Estendendo-se por mais de 143 hectares, o DI contará com 118 lotes industriais e 4,35 km de vias, disponíveis para investidores. Por outro lado, o Parque da Pequena Indústria, que será gerido pela prefeitura, será destinado a pequenos empreendimentos que fornecerão serviços às indústrias do DI. Esta área é menor, com pouco mais de 12 hectares.

Lutfala Bitar, presidente da Codec, destaca a importância do Distrito Industrial de Castanhal para o estado, pois sua criação irá proporcionar um espaço incentivado para a instalação de indústrias. “Desde o começo da nossa gestão, por determinação do governador Helder Barbalho, priorizamos esse projeto por entender que ele é estratégico justamente porque já existe uma alta demanda de empresas interessadas em iniciar as atividades e gerar emprego e renda”, explica.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com o presidente da Codec, o novo distrito já possui o projeto executivo de engenharia concluído e placas de sinalização instaladas na área e nas principais vias que levam ao local do empreendimento, localizado na PA-136, Rodovia Castanhal-Inhangapi. “Agora, estamos com o processo de licenciamento ambiental tramitando junto à Semas e, em breve, com a garantia dos recursos, deveremos avançar para a licitação das obras”, informa Bitar.

A secretária municipal de Indústria, Comércio e Serviços de Castanhal, Ester Pulqueira, ressalta os avanços garantidos nos últimos anos graças ao trabalho em parceria com a Codec. “Desde que iniciamos essa parceria com a Codec, aumentaram muito as nossas expectativas para que o Distrito Industrial realmente venha a acontecer. Nós vimos grandes progressos nesses dois anos e dois meses de gestão, devido a essa parceria, e estamos muito satisfeitos, com excelentes expectativas, porque estamos vendo a coisa acontecer, inclusive agora com a área sendo cercada e as indústrias já nos procurando para submeter as cartas de intenção”, explica.

“Temos a intenção de ir para o Distrito e entrar com o projeto de construção de forma bem imediata, pois a nossa fábrica está crescendo e precisamos mudar para um espaço que comporte esse crescimento pelos próximos 12 anos”, explica Giselle Lopes, sócia de uma fábrica de embalagens que já funciona em Castanhal. Ela faz parte do grupo de empresários que aguardam ansiosos pela implantação do DI e que já submeteram cartas de intenção sinalizando interesse em adquirir lotes.

Sobre o projeto

O Distrito Industrial de Castanhal deverá comportar atividades produtivas de vários setores, incluindo construção civil, alimentos, logística, comércio, serviços, minerais não metálicos, bioindústria e agroindústria, entre outros. Quando concluído, estima-se que o DI gere cerca de 9.900 empregos diretos e indiretos, movimentando aproximadamente R$ 1 bilhão por ano na economia do Pará, considerando o emprego máximo.

O Distrito contará com centro de convivência, restaurante, auditório com capacidade para 100 pessoas, um bloco administrativo para atendimento aos usuários e espaços para feiras, exposições e rodadas de negócios.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).