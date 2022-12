Codec avança com projetos de novos Distritos Industriais no Pará

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) avança em direção à implantação do Distrito Industrial de Castanhal, com a conclusão do projeto executivo, que é a base para a execução das obras que deverão começar em breve. O DI da Cidade Modelo será o primeiro cluster no Estado do Pará a ser concebido na forma de condomínio de lotes, e será implantado em uma área de mais de 143 hectares, que terá 118 lotes industriais, servidos por 4,35 km de vias, à disposição dos investidores para a implantação de empreendimentos. Esse é apenas um dos projetos que vão beneficiar o setor produtivo e a população, segundo o órgão.

Outro projeto que teve avanço importante foi o do Distrito Industrial do Marajó, em Breves, com a aprovação da lei municipal que formaliza a doação da área de 202 hectares à Codec, para a implantação do DI. A empresa mineira Allmazon já manifestou interesse e está em negociação para fazer parte do distrito, com a implantação de uma indústria de beneficiamento de frutas, com destaque para o açaí.

São João de Pirabas, Santarém e Barcarena

Além disso, a Companhia também vem dando prosseguimento aos projetos de implantação dos DIs de São João de Pirabas e Santarém, além da Zona de Processamento de Exportações de Barcarena (ZPE).

Em 2022, os investimentos atraídos pela Companhia, que deverão se consolidar em sua totalidade a longo prazo, são da ordem de R$ 43,7 milhões, e se somam outros R$ 60,7 milhões que estão sendo investidos pela iniciativa privada na expansão de empreendimentos. Os negócios são de setores variados e já contribuem com a economia, gerando emprego e renda.

Ao participar da Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram) 2022, em Belo Horizonte (MG), a Codec estabeleceu contato com 18 empresas, dentre as quais, seis com efetivo interesse de se instalarem no Pará. As tratativas continuam e, em breve, deverão resultar em novos investimentos no estado.

Como estratégia de apoio ao desenvolvimento dos municípios paraenses, que serão o destino desses novos empreendimentos, a Companhia também executa ações do “Programa de Fortalecimento do Segmento Produtivo Local e Atração de Investimentos”, que tem o objetivo de preparar melhor para receber os empreendimentos, com políticas públicas específicas.

Parceira com vários municípios

Atualmente, há parcerias com os municípios de Abaetetuba, Benevides, Breves, Capanema, Capitão Poço, Itaituba, Paragominas, Rondon do Pará e Santarém e Oriximiná, com previsão de elaboração de um Guia do Investidor para cada um deles.

O presidente da Codec, Lutfala Bitar, sintetiza a atuação da instituição e destaca que contribuir com a industrialização do Estado é um de seus principais objetivos.

“A Codec vem trabalhando de forma contínua para atrair investimentos capazes de colaborar com a industrialização do Estado, atuando também na preparação de um ambiente propício à instalação desses empreendimentos. Os novos Distritos Industriais são projetos que têm essa finalidade, pois vão ajudar a tornar o Pará mais atrativo para negócios, e por esta razão contam com o empenho de todo o corpo técnico da Companhia. Por determinação do governador Helder Barbalho, aqui, o nosso propósito é industrializar o Estado, fazer com que nossas riquezas sejam beneficiadas aqui mesmo e gerem emprego, renda e efetivamente beneficiem os paraenses, por isso esses projetos são tão relevantes”, explica.