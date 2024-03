Prefeitura de Belém cadastra pessoas em busca de emprego por meio do Sine; veja vagas disponíveis

A Prefeitura de Belém informou que está fazendo o cadastro de pessoas que procuram uma oportunidade de emprego. Os interessados em se candidatar devem realizar o cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine), por meio do site https://empregabrasil.mte.gov.br/. O cadastro poderá ser feito com o apoio da equipe da Secretaria Municipal de Economia (Secon).

Em seguida, os candidatos devem identificar qual vaga deseja concorrer, cuja lista está disponível na página oficial da Secon no Instagram.

ACESSE AQUI A LISTA.

Após escolher a vaga, os interessados devem separar os documentos necessários (pessoais e que comprovem a experiência prévia) e irem até a sede do Portal do Trabalhador para receberem a carta de encaminhamento.

O atendimento está sendo feito das 8h às 14h, em dois locais: no Auditório da Fundação Cultural do Município de Belém - Fumbel (principal), localizado na Av. Gov. José Malcher, 295; e no próprio Portal do Trabalhador, localizado na Av. Nazaré, 669.

Ciclus

O coordenador do Portal do Trabalhador/Sine Municipal, Marco Aurélio Medeiros, explicou que a disponibilização de vagas pela empresa Ciclus S/A, que venceu a licitação para gerenciamento de resíduos sólidos na capital paraense, aumentou bastante a procura nos últimos três dias.

Desde o dia 28 de fevereiro, a empresa abriu vagas para três cargos: motorista de caminhão (300), servente de limpeza (450) e varredor de rua (600). Até às 10:45 desta sexta, já tinham sido encaminhados 113, 408 e 293 cadastros, respectivamente, para as referidas vagas.

O cadastro de pessoas leva, em média, 20 minutos – já dentro do Sine. Para quem já é cadastrado e apenas vai consultar quais vagas estão disponíveis, o tempo é de cinco minutos, de acordo com o coordenador.

Procura

Nesta sexta-feira (1), dezenas de pessoas foram até aos locais informados em busca das vagas anunciadas, o que gerou longas filas. Henrique Laurinho, de 25 anos, foi um dos que foram até o local. Ele contou que está há sete meses desempregado e que soube da oportunidade através de anúncios, principalmente em redes sociais.

“A concorrência está grande e o desemprego também está alto. Se a gente ficar em casa, não vai conseguir nada. Conversei com algumas pessoas que já vieram outras vezes, chegaram meio tarde e desistiram, voltaram para casa. Vou ficar até conseguir entrar. Se não conseguir, volto outro dia quando tiver tempo ou divulgarem novamente”, afirmou, enquanto aguardava atendimento.

Nesta sexta-feira (1), dezenas de pessoas foram até os locais informados. (Ivan Duarte / O Liberal)

Desempregada há dois anos, Leidiane Paiva, 42 anos, disse que soube da ação da Prefeitura através de liderança comunitária. Ela já trabalhou em diversas áreas e foi até o local em busca de oportunidades de emprego. Apesar de ter esquecido o currículo, ela estava determinada a enfrentar a fila.

“A gente veio ver a quantidade de vagas, como aqui é um banco de vagas para emprego, eu acredito que tem muitas oportunidades. Tenho várias experiências, um pouco de tudo. Estou precisando trabalhar, então vou ficar aqui. Quando a gente quer, a gente se dispõe”, disse.