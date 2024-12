Sandy fala pela primeira vez sobre relação com Lucas Lima após o divórcio

A cantora Sandy tem sido vista em companhia de Pedro Andrade, médico apontado como seu novo namorado, embora ainda não tenha confirmado o romance publicamente. Ela e o ex-marido, o músico Lucas Lima, são pais de Theo, de 10 anos.

Em entrevista exclusiva para a coluna de Fábia Oliveira, Sandy rompeu o silêncio e falou sobre como está sua relação com Lucas após o anúncio do divórcio. “A gente é muito amigo, sabe? Sempre a gente se dividiu um pouco [entre as famílias], claro! Mas, tem momento que a gente consegue preservar, tanto na família dele, que é muito minha família também”, comentou.

VEJA MAIS

A cantora explicou que o clima familiar permanece harmonioso: “São os tios do Theo, a avó e avô, né? Então, a gente se encontra e é sempre muito bom”. Questionada sobre onde passará o Natal este ano, o primeiro após o divórcio, ela revelou que pretende celebrar a data em casa, na intimidade da família. “[Vou passar] em casa. Pense assim, uma coisa pequena, só a minha família mesmo. É feito com muito amor e muito carinho, um presente.”

Durante sua participação no tapete vermelho do Prêmio Multishow, nesta terça-feira (3), Sandy fez uma breve retrospectiva de 2024. "Foi um ano tão bom pra mim. Fiz dois shows em prol do Rio Grande do Sul [para ajudar as vítimas das enchentes], consegui arrecadar muitos pontos na venda de ingressos e acho que tem muito evento, tô muito feliz por isso", comentou.

Sobre sua rotina atual, a cantora revelou que está aproveitando um período mais tranquilo. "Eu trabalhei bastante até junho e, agora, eu tô descansando, curtindo meu período sabático. Faço um trabalhinho aqui e outro ali, mas tá sendo muito bom”.