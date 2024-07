Saiba quem é o novo affair de Sandy, médico que já namorou campeã do BBB

Após o fim do casamento com Lucas Lima, Sandy fez a fila andar e está vivendo um romance discreto com o médico Pedro Andrade. A informação foi divulgada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, nesta terça-feira (30/7).

O que se sabe sobre Pedro Andrade

Pedro é formado pela Universidade Cidade de São Paulo e doutorando em Genômica pela USP. Ele possui pós-graduação em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva, e atua como coordenador de Pós-Graduação em Medicina de Precisão.

O médico é conhecido na área da saúde e lidera a Clínica Pedro Andrade, especializada em ensinar como o corpo funciona por meio da genética.

Discreto, Pedro prefere manter um perfil mais voltado para o lado profissional e evita os holofotes. No Instagram, ele tem mais de 200 mil seguidores e segue a cantora, embora ela não o siga de volta.

Segundo a jornalista, essa não é a primeira vez que o profissional da saúde se relaciona com uma famosa. Quando ainda era acadêmico de medicina, Pedro namorou a campeã do Big Brother Brasil 14, Vanessa Mesquita, por dois anos. O até então estudante foi o primeiro relacionamento da ex-BBB após ela viver um romance com a amiga de confinamento Clara Aguilar.

À época do término, Vanessa afirmou que o motivo da separação foi a incompatibilidade de ideias do ex-casal. “Cada um foi em busca do que tem como prioridade na sua vida. Estou cuidando muito do meu lado espiritual, meditando e fazendo ioga. Acho que a gente tem sempre que procurar evoluir. Graças ao meu namoro eu evoluí bastante como pessoa. É um ciclo que se fechou e um novo está se abrindo”, disse ela.