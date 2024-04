VÍDEO: Junior surge completamente nu em pré-lançamento de música

Quem acompanha Junior Lima, irmão de Sandy, há anos, se chocou com a ousadia do artista. Prestes a completar 40 anos (o aniversário dele é dia 11 de abril), o cantor compartilhou um vídeo onde aparece completamente nu.

Junior Lima usou suas redes sociais nesta quarta-feira (3), para divulgar o novo clipe: "Seus Planos". A publicação causou alvoroço na web justamente pela ousadia pouco comum a quem, como ele, sempre primou pela discrição quando o assunto era a sua intimidade.

Segundo a assessoria do cantor, ele estava realmente pelado durante a gravação do videoclipe, utilizando apenas um tapa-sexo.

Nas imagens, Junior aparece sem roupas, sentado numa banheira. O vídeo não mostra quase nada do que as fãs gostariam de ver, mas, a forma física do filho de Xororó e Noely chamou bastante atenção.

"Seus Planos" é o primeiro single do projeto álbum "Solo – Volume 2". A música será disponibilizada nas plataformas digitais de músicas no dia do aniversário de Júnior, na próxima quinta-feira (11).

Essa não é a primeira vez que ele aparece nu em uma banheira. Fãs resgataram uma imagem dele que ficou famosa nos anos 90. Na ocasião, ele aparecia coberto de miojo.

“Doutor, esse foi o motivo do meu colapso”, disse uma seguidora. “Meu Deus, Junior! Eu sou casado”, comentou outro. “Junior, eu tô bem em horário de trabalho”, brincou uma terceira. “Você sempre entregando muito mais do que promete!”, declarou mais uma fã.